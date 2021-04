Ihr Leben in Bildern: Queen Elisabeth II. wird 95

Vollständiger Name: Elizabeth Alexandra Mary Windsor

Offizieller Titel: Her Most Excellent Majesty Elizabeth the Second, by the Grace of God of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and of Her Other Realms and Territories Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith

Geburtsdatum: 21. April 1926

Beruf: Staatsoberhaupt von 16 Commonwealth Realms, wobei sich die politische Macht der britischen Monarchen auf beratende und zeremonielle Funktionen beschränkt. Die Queen muss alle Gesetze der Regierung absegnen. Bei Wahlen gibt sie ihre Stimme nicht ab.

Kinder: Prince Charles, Prinzessin Anne, Prinz Andrew, Prinz Edward.