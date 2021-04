Prince Philip: Mann im Schatten

„In tiefem Schmerz”, so die offizielle Mitteilung der königlichen Familie Windsor am vergangenen Freitag, müsse man verkünden, dass „der geliebte Ehemann Ihrer Majestät, der Königin” auf Schloss Windsor im 100. Lebensjahr „friedlich” entschlafen sei. Und unwillkürlich dachte man an das berühmteste aller Trauergedichte, den „Funeral Blues” von W. H. Auden: „Stop all the clocks, cut off the telephone / prevent the dogs from barking with a juicy bone.” Großbritannien wird sich im nächsten Monat in einem Ausnahmezustand befinden. Keine Komödien im Fernsehen, die Parlamentsabgeordneten werden schwarze Trauerbänder um ihren linken Arm tragen, Gesetzesverabschiedungen sind aufgeschoben, Rednern am Parlaments-Pult ist geboten, in Trauerkleidung zu erscheinen.