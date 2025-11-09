Florian Scheuba und die österreichische Politik: „Das darf ja nicht wahr sein!“

Wo differenziert er denn da?

Scheuba

Im Ibiza-Video gibt es die berühmte Stelle, an der Strache sagt: „Novomatic zahlt alle.“ Aber etwas später präzisiert er und sagt: „Novomatic zahlt alle drei.“ Und das ist schon ein wichtiger Unterschied. Denn er meint eben nicht alle, sondern genau die ÖVP, die SPÖ und die FPÖ. Und da denke ich mir: Ja, sogar der Strache schafft das. Und deshalb bin ich gern ein bisschen vorsichtig, wenn es darum geht, die politischen Skandale paritätisch aufzuteilen. Man kann eine politische Ungeschicklichkeit des Herrn Babler gerne thematisieren, aber das ist einfach nicht das Gleiche, wie wenn der Herr Kickl sagt, wir müssen Russland entgegenkommen. Da besteht ein Unterschied.

Hat die satirische Bloßstellung denn überhaupt noch ein Gewicht? Herbert Kickl wird Ihr Programm wahrscheinlich nicht lustig finden, aber wenn er sich aktuelle Umfragen anschaut, wird er sich ein Grinsen nicht verkneifen können.

Scheuba

Man darf sich da tatsächlich keine Illusionen machen. Wir sehen es gerade in extremer Form in den USA. Dort passiert vieles, was allen Regeln der Vernunft widerspricht oder auch nur denen des Hausverstands. Und dennoch gibt es genug Menschen, die genau das toll finden. So wie es auch genug Menschen gibt, die mit den Russland-Geschichten der FPÖ kein Problem haben. Es besteht trotzdem die Hoffnung, dass man den einen oder anderen FPÖ-Sympathisanten zumindest ein bisschen erreicht. Und selbst wenn man nur Leute erwischt, die Kickl eh schon schrecklich finden, ist es für mich nicht sinnlos. Satire hat auch die Funktion, den Leuten zu zeigen: Ihr seid nicht allein, Freunde. Es gibt auch noch andere Menschen, die ihre Sinne beieinanderhaben und nicht jeden Wahnsinn hinnehmen.

Manchmal sind die sogar in der Mehrheit.

Scheuba

Die Berichterstattung darüber, dass Kickl in allen Umfragen führt, ignoriert gern jene Umfragen, in denen gefragt wird, wer auf keinen Fall regieren sollte. Hier hat die FPÖ nämlich tatsächlich eine absolute Mehrheit.

Tut die Satire des Kabarettisten Scheuba dem Klubobmann Wöginger denn nun mehr weh als das Verhalten des Klubobmanns Wöginger dem Bürger Scheuba?

Scheuba

Ich ärgere mich natürlich darüber, wie dieses Postenschacher-Verfahren gelaufen ist, aber gleichzeitig markiert es einen Fortschritt. Noch vor ein paar Jahren galt das, was Wöginger gemacht hat, als Brauchtum. Oder als Bürgerservice. Der Gedanke, dass durch Postenschacher auch Leute geschädigt werden, ist relativ neu in der österreichischen Öffentlichkeit. Und ich könnte mir vorstellen, dass es zumindest in Zukunft nicht mehr ganz so leicht gehen wird. Aber ja, das ist natürlich die optimistische Version.

Sie sind Kabarettist und Satiriker, bedienen aber auch journalistische Formate. Im August wurden Sie rechtskräftig wegen übler Nachrede verurteilt, weil Sie einem hochrangigen Polizeibeamten in einer satirischen „Standard“-Kolumne Arbeitsverweigerung unterstellt hatten. Konnte das Gericht nicht erkennen, um welche Textsorte es sich handelt?

Scheuba

Der Erstrichter hat durchaus festgestellt, dass bei meiner Kritik ein Tatsachensubstrat gegeben sei. Die zweite Instanz hat das dann anders gesehen. Womit wir leider einen Präzedenzfall haben, mit dem im Grunde jede Kritik an einem Beamten den Vorwurf des Amtsmissbrauchs begründen kann und somit klagbar wird. Das halte ich für gefährlich, und wir gehen damit auch zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte nach Straßburg. Ein prominenter Anwalt, der die Gegnerseite unterstützt, hat im Off-Records-Gespräch übrigens zu einem Journalisten gemeint: „Das Ziel der Klage war, dass wir dem Scheuba das Maul stopfen.“ Ich werde alles dafür tun, dass dieses Ziel nicht erreicht wird.