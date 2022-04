Mein Weg zur Arbeit führt mich morgens am Ostufer des Attersees entlang. Jetzt in der Nebensaison ist noch kaum Verkehr, und ich genieße es immer noch - nach all den Jahren -, langsam den See entlangzufahren, immer wieder die glatte Oberfläche bei Windstille zu beobachten. Auch in der kühleren Jahreszeit gibt es Tage, an denen der Attersee alle Blautöne spielt. Manchmal bleibe ich stehen und blicke ein paar Minuten hinaus auf das Wasser und denke mir: Wie ruhig alles ist - dem See ist das Chaos, das wir Menschen oft anrichten, völlig egal. Er liegt einfach hier und ist schön.

SILVIA HOLZMÜLLER, WEYREGG

