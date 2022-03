Am Weg zum Kindergarten: "Sie sind die Mama vom Daniel? Gut, dass ich Sie treffe, ich wollte mich schon lange bei Ihnen entschuldigen, anscheinend isst meine Anita immer die 'Salanettis' vom Daniel."



Daniels Mama: "Aber nein! Das passt schon; Daniel hat gesagt, Anita mag die so gern, und ich soll deshalb immer ein paar mehr einpacken."



Diese Frau hat mich beeinflusst. Mehr als zwölf Jahre später, die ehemaligen Kleinen gehen längst in verschiedene Schulen, erinnere ich mich immer noch an sie und packe für Anitas Schwester so viel Jause ein, dass auch ihre Freundin Giselle noch satt wird.



SONNHILT DEMATTÉ-NADERI, INNSBRUCK

