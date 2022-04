Ich habe an einem sonnigen Samstagnachmittag meinen Wochenendeinkauf am Supermarktparkplatz in mein Auto gepackt. Ein junges Paar ein Stück entfernt tat das Gleiche. In seinem Einkaufswagen saß ein ungefähr einjähriger Bub. Er hatte gerade Seifenblasen bekommen.



Dieses Glück in seinem Gesicht, diese Jubellaute, als er immer wieder eine Seifenblase wegfliegen sah, und wie er ihr nachschaute, das hat mich glücklich gemacht: der Gesichtsausdruck und die unbändige und unverdorbene Freude eines kleinen Kindes als Synonym für eine trotz allem wunderschöne Zukunft.

SUSANNE HARTENSTEIN, GUNTRAMSDORF

