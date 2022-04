Ein wunderbares Thema, mit dem man sich auch in Zeiten von Lockdowns beschäftigen kann, ist Origami. Werden ein paar Leser aus ihrer Jugend kennen, aber Origami ist weit mehr als Kinderspielerei. Es gibt heute für so ziemlich alles, was man sich vorstellen kann, Vorlagen, ob im Internet oder in Büchern. Geben Sie einfach mal in der Suchmaschine Ihrer Wahl z. B. "Origami Sessel" oder "Origami Ratte" ein, und Sie werden zumindest eine Faltanleitung dafür finden. Unter origamiaustria.at gibt es hilfreiche Informationen.



Origami ist eine ideale Kombination aus Kreativität und Realität, denn nicht alles, was man falten möchte, geht, ohne das Papier zu zerreißen.

WOLFGANG HERZNER, WIEN

