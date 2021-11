Jenseits von Corona: Fünf kleine Freuden des Alltags

2. Nostalgie ist natürlich auch keine Lösung, aber manchmal lohnt der Blick zurück eben doch: „Harry Potter und der Stein der Weisen“ (der Film) wird 20 Jahre alt, und der Streamingdienst HBO Max feiert diese Tatsache mit einem hochwertigen Jubiläums-Spezialprogramm („Return to Hogwarts“), in dem die klassischen „Potter“-Hauptdarsteller Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint – so-wie auch die meisten noch lebenden Nebendarsteller – auftreten sollen. Der Zauber beginnt, wenn nicht wieder etwas dazwischen kommt, am 1. Jänner 2022.