Facebook vertritt die Ansicht, diese internen Daten würden falsch dargestellt. So betont das Unternehmen, dass die Forschungsergebnisse zeigen würden, wie ernsthaft man sich mit Problemen von Jugendlichen auseinandersetzt. In einem Blog-Eintrag fasst Instagram die eigenen Befragungsergebnisse beispielsweise so zusammen: „Viele gaben an, dass Instagram Dinge besser macht oder dass es keinen Effekt hat, aber manche, speziell jene, die sich ohnehin schon schlecht fühlten, gaben an, dass Instagram das noch verschlechtern könnte.“



Schauen wir uns diese Argumentation kurz näher an: Es stimmt, dass nur eine Minderheit von solch negativen Effekten berichtet – so gab laut den Unterlagen eines von drei Mädchen an, dass Instagram Probleme mit dem eigenen Körperbild verschlimmert. Es ist durchaus naheliegend, dass eher jene Kids die heile Instagram-Welt belastend finden, die keine heile Welt um sich haben, die vielleicht eine schwierige familiäre Situation erleben oder die ohnehin bereits mit ihrem mentalen Wohlbefinden ringen. Ein Teenager zu sein, ist oft belastend. Aber wenn eine App wie Instagram in der Eigenwahrnehmung mancher Jugendlicher das Gefühl fördert, sie seien unattraktiv, sie seien nichts wert, dann sollten wir das ernstnehmen. Mich irritiert, wie sehr das Unternehmen betont, nur eine Minderheit berichte über solche Probleme: Was ist das für ein Argument? Ist nicht jeder und jede einzelne Jugendliche schützenswert?



Unvorteilhaft für Facebook ist, dass es der Öffentlichkeit die eigenen Daten vorenthielt. So wollten die Senator:innen Richard Blumenthal und Marsha Blackburn schon im August von Facebook wissen, was seine internen Untersuchungen über das mentale Wohlbefinden Jugendlicher sagen. Facebook weigerte sich, diese Daten mit den Abgeordneten zu teilen. Gegenüber Medien wurde ein rosiges Bild gezeichnet. Noch im Mai 2021 hat Instagram-Chef Adam Mosseri gegenüber der Presse erklärt, dass der Effekt der App auf das Wohlbefinden von Jugendlichen „recht klein“ sei.



Mittlerweile hat die Whistleblowerin Frances Haugen vor dem US-Senat ausgesagt. Man sieht: Es gibt Mitarbeiter:innen bei Facebook, die sich eine andere Unternehmenspolitik wünschen. Die frühere Mitarbeiterin Haugen spricht sich für eine strengere staatliche Aufsicht des Konzerns aus. Auch plädiert sie dafür, dass Facebook unabhängigen Wissenschafter:innen Zugang zu seinen Daten gewähren soll. All das sind gute Ideen – auch für uns in Europa. Es ist wichtig, dass die EU strengere Vorgaben für die großen Plattformen erlässt. Wir sollten nicht blind darauf vertrauen, dass große Plattformen im Sinne der Allgemeinheit handeln. Oder wie es Haugen vor dem US-Senat formulierte: „Vertrauen wird verdient und Facebook hat unser Vertrauen nicht verdient.“