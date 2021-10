Nachhaltige Gastronomie: Für die Fische

Von Georges Desrues, Sebastian Hofer und Daniela Riess

Ángel Leon versteht die Welt nicht mehr. Dabei müsste sie ihm doch dankbar sein, nachdem er ihr gerade eine Sorte Reis geschenkt hat, die dazu beitragen wird, den Hunger in der Welt zu bekämpfen. „Doch die Journalisten interessieren sich mehr für meinen Thunfisch-Schinken als für den Reis“, jammert der Starkoch aus Cadiz, dessen Restaurant Aponiente vom „Guide Michelin“ mit der Höchstnote von drei Sternen bewertet wird.

Der Reis, den Leon kürzlich bei dem Food-Symposium „Madrid Fusion“ vorgestellt hat, soll ein ganz besonderer sein: Er wächst auch unter Wasser und wird von einem Indianerstamm in Mexiko seit Jahrhunderten angebaut. „Außerdem enthält er doppelt so viel Protein wie normaler Reis und könnte somit eine Antwort auf den Proteinmangel in ärmeren Ländern sein“, jubelt Leon (und klammert dabei aus, dass Reis an sich kaum Proteine enthält und das Doppelte von sehr wenig immer noch ziemlich wenig ist).

In seiner Branche ist der Spanier freilich nicht der Einzige mit großen Ambitionen. Denn für wirklich zeitgemäße Spitzenköche reicht es schon länger nicht mehr, hochklassige Gerichte für eine zahlungskräftige Klientel zuzubereiten (oder für ein werbewirksames Instagram-Posting anzurichten). Sie sind tunlichst angehalten, ihrer Arbeit Bedeutung und Tiefgang zu verleihen, indem sie sich wie Leon dem Hunger der Welt widmen – oder sich Umweltschutz, Abfallvermeidung, Tierwohl und Nachhaltigkeit an die Fahnen heften. Die Menschen wollen nicht mehr nur gut essen. Sie wollen sich dabei auch gut fühlen, durchaus im moralischen Sinn. Nicht immer geht das gut. Manchmal läuft es so schief wie für Ángel Leon.