profil: Du bist beim PCCC*, dem „Politically Correct Comedy Club“ aufgetreten. Wie wichtig ist dir das Prädikat „politisch korrekt“ für deine Arbeit?

Elena Wolff: In meinem Programm gehe ich definitv an die Schmerzgrenzen. Meine Definition von politischer Korrektheit ist, mich zu fragen: Wie bewege ich mich innerhalb von Machtstrukturen und auf wessen Kosten gehen meine Witze? Perpetuiere ich negative Stereotype? Sorge ich für weitere Ausgrenzung? Wie inklusiv ist meine Sprache? Das sind die Dinge die ich überprüfe, und die mir persönlich auch sehr wichtig sind. Ich finde das aber spannend, weil das prüft, wie gut man tatsächlich schreiben und wie gut man mit gewissen Einschränkungen umgehen kann. Wenn ich mir vorstelle, einen sexistischen oder rassistischen Witz zu machen, und dann sind da 2000 Leute in der Halle und lachen sich tot - das finde ich beängstigend. Die fühlen sich in dem Moment in ihrem Hass aufgenommen, man dient ihnen als Sprachrohr. Das will ich nicht sein. Ich ziehe da Grenzen.

profil: Welche Grenzen sind das?

Elena Wolff: Ich passe auf, dass ich keine Witze über Opfer von sexueller Gewalt mache, sondern wenn, dann über die Täter. Ich passe auf, dass ich generell keine Witze über die Opfer von Machtstrukturen mache, sondern über jene die diese Machtstrukturen perpetuieren. Dann mache ich natürlich keine antisemitischen, xenophoben oder rassistischen Witze. Die gehen mir auch nicht ab. Wenn, dann mache ich mich lustig über die Menschen, die rassistisch agieren. Nicht die, denen Rassismus begegnet.

profil: Viele würden politisch korrekt und lustig nicht in Verbindung setzen. Wie gehst du mit diesem Vorurteil um?

Elena Wolff: Ich glaube nicht, dass sich politisch inkorrekt und lustig sein gegenseitig bedingt. Es gibt jede Menge fantastische Beispiele hochbegabter Satiriker:innen und Comedians, die sehr gut Werte und Witz miteinander vereinbaren. Dass Sensibilität Humor behindert, ist nur eine Ausrede von Menschen mit mangelndem Talent. Zum Thema Dave Chapelle denke ich mir: Er stellt sich einfach auf die Bühne und sagt, dass trans Frauen keine Frauen sind. Das ist ja nicht mal ein Witz. Das ist einfach seine persönliche politische Agenda die er vertritt, mit der er potentiell realen Schaden anrichten kann. trans Frauen, vor allem trans Frauen of color sind überdurchschnittlich häufig Opfer von Gewaltverbrechen, trans Jugendliche sind aufgrund ihrer erlebten Diskrimierung überproportional suizidgefährdet. In Anbetracht dieser Tatsachen sind solche Aussagen kein harmloser Spaß.