Klaus Kamolz: Verbrannte Pfoten

Noch nie war sie so aktuell wie heute-die alte Redewendung: "für jemanden die Kastanien aus dem Feuer holen". Sie bedeutet, um es mit einem ganzen Bündel anderer Redewendungen zu erklären: Man wirft sich in die Schlacht, um jemandem den Arsch zu retten, verbrennt sich die Finger und geht letztlich dabei leer aus. Sehr gut kann man das in letzter Zeit beobachten, wenn wieder einmal Chat-Protokolle erscheinen. Dann rücken Armeen von Parteisoldaten zur Schönrederei aus, und ob sie beim Verteidigen ihrer Chefitäten immer gute Figur machen, ist zweitrangig.



Aber warum holt man ausgerechnet Kastanien aus dem Feuer? Die Formulierung stammt aus einer Fabel des französischen Dichters Jean de La Fontaine (1621-1695).In der Geschichte überredet der Affe Bertrand die Katze Raton, ihm geröstete Kastanien aus der Glut zu fischen. Doch er isst die Nussfrüchte alle selbst; Raton hingegen schaut durch die Finger und verbrennt sich auch noch die Pfoten.



Nach dieser Orgie an Redewendungen will ich der geneigten Leserschaft aber ein ganz besonderes Maronirezept ans Herz legen; schon wieder so eine Formulierung Mitten in der Wildsaison und mit Weihnachten vor der Tür empfehle ich als Beilage zu Hirsch oder Gans meine aromatisch etwas aufgemöbelten, leicht scharfen Maroniknödel. Ich verwende dafür gekochte und geschälte Kastanien, denn die sind leichter zu verarbeiten als geröstete. Für 10 Knödel weiche ich zunächst 20 g getrocknete Steinpilze für 1 Stunde in lauwarmem Wasser ein. Dann koche ich 200 g der bereits vorgekochten Maroni in je 1/8 Liter Rotwein und Wasser und 1 Zweig Rosmarin noch mürber, als sie ohnehin schon sind, was etwa 15 Minuten dauert, und drücke sie noch nass durch die Kartoffelpresse in eine Schüssel. Die getrockneten Steinpilze hacke ich sehr fein und gebe sie zu den Maroni. Den Steinpilzsud nutze ich löffelweise zum Regulieren der Konsistenz; es soll am Ende eine weiche, aber knetbare Masse entstehen. Gewürzt wird mit 1 TL Ras el Hanout, 1 Prise Chiliflocken, Salz, Pfeffer und 1 bis 2 EL gut gebräunter Nussbutter. Dann knete ich Kugeln zu je 20 g und stelle sie 1/2 Stunde kalt. Derweil koche ich 1 kg mehlige Kartoffeln weich, schäle sie und drücke sie ebenfalls durch die Kartoffelpresse. Nun knete ich 200 g Kartoffelstärke ein, würze mit 1 Prise Muskatnuss und Salz. Den Teig zupfe ich in etwa 90 g schwere Stücke, drücke sie flach, setze je 1 Kugel Maronifülle in die Mitte und schleife den Teig zwischen den Handflächen zu Knödeln. Die lasse ich gute 30 Minuten in schwach wallendem Wasser köcheln.