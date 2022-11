Maronicremesuppe: Ein keusches Süppchen

Von wegen Astronaut, Autorennfahrer oder Zirkusdirektor! Ich hatte als Kind eine viel bessere Antwort auf die Frage, was ich denn einmal werden wolle: Maroniverkäufer! Die standen im Herbst, in dicke Mäntel gehüllt, vor den Friedhöfen, zu denen mich meine Eltern in den ersten nebeligen Novembertagen schleppten, und hielten ihre mächtigen, kohlegeschwärzten Hände über eine Tonne, in der blaugelbe Flammen züngelten und die auf einem Gitter liegenden Kastanien in eine Delikatesse verwandelten, auf die ich mich schon freute, als das Strandbad am See noch geöffnet hatte. Die Kastanien im Papierstanitzel wärmten auch meine Hände, und weil ich immer ein wenig um sie betteln musste, hielt ich sie für etwas besonders Wertvolles. Unbeleckt vom Wissen, dass Ross- und Edelkastanien etwas völlig Unterschiedliches sind, glaubte ich, dass die Maroniverkäufer die herabgefallenen Früchte, die man mit Zahnstochern in Tiere verwandeln kann, in den Alleen bloß aufsammeln und teuer verkaufen mussten. Wareneinsatz: null, Gewinn: beachtlich; das waren meine frühen ökonomischen Theorien zu Maroni.

Später klaubte ich die besten Maroni meines Lebens während einer Wanderung durch die Kastanienwälder der griechischen Mönchsrepublik Athos. Ich stopfte meinen Tramperrucksack voll und röstete sie daheim über offenem Feuer. Was ich damals auch noch nicht wusste: Ich befand mich nicht weit entfernt von jenem Ort, der den Kastanien seinen Namen gegeben haben soll. Plinius verortete den Ursprung des Wortes castanea in Castanna, einem antiken Ort im mittelgriechischen Thessalien.

Das ist aber bloß eine Theorie: Die Edelkastanie castanea sativa, eine mit den Buchen verwandte Nussfrucht, ist umrankt von Legenden, Mythen und Anekdoten. Eine Episode der griechischen Mythologie erzählt von Jupiter, der die Nymphe Nea verführen wollte, worauf diese – gleichsam Nymphe in Not – sich umbrachte und zu einem Baum wurde, der köstliche Früchte in einer stacheligen Schale verbarg und casta nea (die keusche Nea) genannt wurde; wer darin eine Ähnlichkeit zu Keuschheitsgürteln erblickt, liegt wohl nicht ganz falsch.