Fallwickl & Reisinger: „Unser Feind ist das Patriarchat”
Beim Titel Ihres Buches „Pen!smuseum“ habe ich an einen Schaukasten im Völkerkundemuseum gedacht, in dem ein etwas mitgenommener, präparierter Penis steht, mit der Erläuterung: „2025: das Ende des Patriarchats“.
Eva Reisinger
Eine schöne Vorstellung.
Mareike Fallwickl
Es gibt ja ein Penismuseum in Island. Das einzige weltweit. Aber tatsächlich geht es in dieser Geschichte um eine Frau, die den Penis ihres Mannes fotografiert. Dick Pics, nur eben umgekehrt. Was insofern auch perfektes Timing ist, da Dick Pics mit dem heutigen Tag gesetzlich verboten sind.
Der Sound Ihrer Geschichten ist oft lustig, grotesk, aber manchmal doch etwas pessimistisch. Manche Ihrer Frauenfiguren leiden an den gleichen Dingen wie die Frauen früherer Generationen. Ich dachte, Sie gehören zu einer Generation, in der sich etwas verändert hat.
Fallwickl
Leider nein. Bei meinen Lesungen kommen teilweise Frauen im Alter von 70 plus, sogar 80 plus zu mir her und sagen: Hey, ihr protestiert immer noch gegen denselben Scheiß wie wir damals!
Reisinger
Es ist ja auch so, dass man zum Teil richtig fassungslos ist, wie wenig sich verändert hat. Und welche konservativen Werte wieder aufgewärmt werden, auch in den jüngeren Generationen, inklusive unserer.
Einerseits gibt es einen neuen Feminismus, der woke ist und sich klar gegen den alten abgrenzt. Andererseits haben wir es in den sozialen Medien mit diesen schrecklichen Tradwives zu tun und in Folge mit jungen Frauen, die lieber Vollzeit ihre Kinder großziehen und aus dem Berufsleben aussteigen.
Fallwickl
Mir kommt vor, dass es nie wirklich anders war. Es hat immer solche Strömungen gegeben. Wir sind doch alle patriarchal gebrainwashed und von klein auf so sozialisiert. Also ich empfinde ehrlich gesagt nichts anderes als Sanftmut gegenüber all diesen Frauen, weil es für mich total logisch ist, dass man starken Widerstand aufbaut, wenn das, woran man glaubt und wie man sozialisiert wurde, infrage gestellt wird.
Reisinger
Wir leben nun einmal im Patriarchat, und dagegen aufzubegehren, kostet wahnsinnig viel Ressourcen, die man ja erst einmal aufbringen muss. Auch ich fühle diesen Frauen gegenüber vor allem Verständnis. Wir sind ja alle ähnlich beschissen sozialisiert worden. Ich glaube, die Frage, die man sich stellen muss, ist: Warum fordert man vom Feminismus, dass sich alle Feministinnen einig sind?
Fallwickl
Das gibt es ja bei keiner anderen Strömung.
Reisinger
Bei Frauen heißt es dann immer gleich: So schlechte Feministinnen! Die sind sich nicht einig. Dieses Bild von den streitenden Weibern ist natürlich vom Patriarchat geprägt.
Fallwickl
Wenn Männer diskutieren, gelten sie als meinungsstark, aber wenn Frauen diskutieren, gelten sie als hysterisch.
Womit wir bei einem Thema gelandet sind, das möglicherweise nicht Ihr Lieblingsthema ist: Im Vorfeld zum Erscheinen von „Pen!smuseum“ gingen die Wogen hoch, weil – und bitte korrigieren Sie mich – die Schriftstellerin Gertraud Klemm mit einem Gastbeitrag wieder aus dem Buchprojekt ausgeschlossen wurde, weil es unterschiedliche Ansichten von Feminismus gab.
Fallwickl
Wir weigern uns wirklich sehr entschlossen, das Narrativ vom Zickenkrieg zu bedienen. Es gab keinen Streit, es ist total aufgebauscht worden. Es war eine kuratorische Entscheidung, die längst abgeschlossen war. Ein solcher Shitstorm bedient halt einfach auch kapitalistische Interessen. Und es ist natürlich ein schönes Narrativ, dann sagen zu können: Hey, da streiten sich Feministinnen.
Aber wer hat es aufgebauscht? Journalisten?
Reisinger
Die Welle der Empörung kam Wochen nach unserer Entscheidung. Und sie kam vor allem von Männern, die bisher wenig bis gar nichts zum Feminismus zu sagen hatten. Es hat ein Gespräch mit Gertraud Klemm gegeben, und Mareike, der Verlag und ich haben eine kuratorische Entscheidung getroffen, dass wir das nicht gemeinsam publizieren können. Gertraud hat daraufhin ihren Beitrag schriftlich zurückgezogen.
Fallwickl
Was wirklich üblich ist in der Buchwelt. Einfach gesagt: Wir haben miteinander geredet, und wir haben gemerkt, wir stimmen nicht überein.
Reisinger
Zur gleichen Zeit fand damals das schreckliche Attentat in Graz statt. Es hat gefühlt ein dritter Weltkrieg mitgestartet, und ich bin wirklich da gesessen und habe mir gedacht: Können sie nicht über Themen schreiben, die wirklich welche sind, anstatt einen Streit künstlich aufzublasen, von dem niemand profitiert – außer die, die Klicks kriegen.
Fallwickl
Wir stecken unsere Energie nicht in ein vermeintliches Gegeneinander unter Frauen. Unser Feind ist das Patriarchat.
Reisinger
Und wir kämpfen gegen das Patriarchat.
Fallwickl
Und nehmen wir bitte die Energie und die Kraft dafür her und lassen die nicht irgendwo versickern. Aber ab heute gehört die Bühne uns, wir präsentierten unser Buch im Wiener Schauspielhaus, und ich hoffe, dass alle merken: Wir hatten einfach richtig Spaß am Schreiben. Wir wollten einfach mit lustigen Geschichten zum Umdenken und zum Nachdenken anregen. Entstanden ist die Idee bei einem feministischen Brunch.
Reisinger
Zu dem hat mich Mareike nach einer Lesung eingeladen. Ich war anfangs komplett starstruckt. Es war ein bisschen wie nach einem ersten Date: Ich hoffte, dass sie sich melden wird und den ersten Schritt macht.
Wie funktioniert ein feministischer Brunch?
Fallwickl
Ich wollte einfach ein bisschen was zum Netzwerken etablieren. Ich war in so vielen Städten, wo mir andere Frauen von ihrem Buchclub oder Hexenzirkel erzählt haben. Und ich hab mir gedacht: Das will ich in Salzburg auch. Eva und ich sind bei dem Brunch nebeneinandergesessen, und eine Freundin von mir hat zu diesem Zeitpunkt eine Kiefer-OP gehabt und sich sechs Wochen lang nur flüssig ernähren dürfen.
Jetzt kommt der flüssige Leberkäse ins Spiel!
Fallwickl
Genau. Das Personal hat ihr im Krankenhaus einen Leberkäse püriert und auf den Teller gespritzt. Wir haben drüber geredet, dass das ja eigentlich schon ein solcher Akt der Fürsorge ist. Gleichzeitig aber auch grauslich irgendwie. Und dann haben wir uns gedacht: Da stecken richtig Geschichten drin.
Reisinger
Ja, weil da ja diese Grauslichkeit und trotzdem diese Liebe war. Und wir wollen auch diesen Provokationsmoment, dass man sich bei unseren Frauenfiguren denkt: Dürfen die das? Und dann kommt der Punkt, in dem man sich selbst bei der Feststellung ertappt: Boah, das ist ja schon arg, dass die das jetzt macht.
Wie zum Beispiel sich hochschwanger ein Online-Date zum Sex zu checken, weil der Kindsvater sich verweigert. Oder die Antileihmutter, die polnischen Frauen als Strohfrau bei Abtreibungen dient.
Reisinger
Ja, der stramme Max, eine Figur, erschaffen von Mareike, der der Lust der Schwangeren dient, ist eine meiner Lieblingsfiguren. Den lese ich so gerne auf der Bühne.
Fallwickl
Eine Leserin hat uns geschrieben, dass sie ihren Partner genötigt hat, das Theaterstück über ein Dinner-Date eines Paares (ein Text in „Pen!smuseum“, Anm.) mit verteilten Rollen zu spielen, weil ihr das so gefallen hat. Das ist doch herrlich. Wenn du es schaffst, dass Leute wegen deiner Texte sagen: Hey, komm, lass uns das ausagieren.
Reisinger
Wir werden immer für einen Feminismus stehen, der alle Menschen miteinbezieht und niemanden ausschließt.
Hatten Sie eigentlich feministische Mütter?
Fallwickl
Überhaupt nicht. Nicht mal ansatzweise.
Reisinger
Ich habe eine sehr feministische Mutter, aber das System ist ja trotzdem das Patriarchat. Ich bin aufgewachsen mit Lehrern, die regelmäßig unser Aussehen kommentiert haben. Wo nach den Klischees gelebt wurde, dass die Frauen ein bisschen zeichnen und basteln sollen und die Männer besser rechnen und sich handwerklich betätigen.
Fallwickl
Ich bin aus einem kleinen Bergdorf. Da sind die Väter jeden Tag in die Stadt gefahren, um Karriere und Erfolg einzuheimsen, und die Mütter haben um zwölf Uhr pünktlich das Schnitzel auf den Tisch gestellt. Das hat ja auch niemand hinterfragt.
Und haben Sie sich als junge Mädchen gedacht: Nichts wie raus hier, das darf nicht mein Leben sein?
Fallwickl
Nein, das war ja voll das Paradies, warum? Also wir waren nur draußen, wir Kinder, umgeben von Wald, Wiese, Bach. Kommt’s heim, wenn es finster ist, hieß es. Das war großartig.
Reisinger
Das war bei mir auch so. Diese Freiheiten gerade im Sommer, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Wenn es finster war, haben wir gewusst: Okay, jetzt sollten wir dann vielleicht mal wieder heimgehen.
Fallwickl
Ich würde gerne noch einmal darauf zurückkommen, dass jede Form von Widerstand gegen das Patriarchat so viele Ressourcen kostet. Es ist unglaublich schmerzhaft, da hinzuschauen. Das wissen wir alle. Sich als Frau damit auseinanderzusetzen und zu erkennen: So geht es mir in dieser Welt, so werde ich behandelt, weil ich eine Frau bin, tut unfassbar weh. Ich kann jede Frau verstehen, die sich diesem Schmerz nicht aussetzen will. Und einfach wegschaut, weil sie sich denkt: Hey, mir geht es doch gut. Ich habe es in diesen vollen Räumen, vor allem bei Lesungen von „Die Wut, die bleibt“, richtig gespürt, welche Welle da zurückgekommen ist und wie viel Schmerz in diesen Räumen war. So viele tränenüberströmte Frauen, verbunden durch dieses kollektive Wissen: Ich bin nicht allein damit.
Reisinger
Das Bittere ist auch: Wenn man einmal anfängt, sich mit den Ungerechtigkeiten zu konfrontieren, gibt es kein Zurück mehr. Da kommen immer mehr dazu. Du kannst es nie wieder schaffen, durch die Welt zu gehen und dir zu sagen: Ja, passt eh alles.
Jetzt ist es aber doch so, dass Sie beide wirklich sehr erfolgreich sind mit dem, was Sie machen, und eigentlich die gläserne Decke durchbrochen haben. Sie werden in angesehenen Verlagen publiziert, bekommen enthusiastische Kritiken, touren mit Ihren Texten. Frau Fallwickl, Sie bekamen mit „Elisabeth!“ einen Burg-Stückauftrag .
Reisinger
Ich weiß, dass ich extrem privilegiert bin. Darum sehe ich es als meine Verantwortung, über die Themen zu reden, die mir wichtig sind. Weil viele, viele Frauen da draußen niemanden haben, der es für sie ausspricht. Es wird ihnen einfach nicht zugehört.
Fallwickl
Ich werde oft gefragt: Warum gehst du überhaupt auf die Bühne und kämpfst so sehr für diese Dinge, wenn du doch selber davon gar nicht so betroffen bist? Dann sage ich: Genau deswegen. Weil ich die Kraft und das Privileg habe. Diese Privilegien geben mir überhaupt die Möglichkeit, auf Bühnen zu gehen. Also zum Beispiel bei meinem Roman „Und alle so still“, in dem es um Pflege geht und Care-Arbeit für Personen mit Behinderung, denke ich mir: Wenn dieses Spotlight auf mich fällt, will ich es unbedingt nutzen und für die sprechen, denen sonst einfach nicht zugehört wird.
Reisinger
Für mich ist es genauso. Ich selbst bin nicht von häuslicher Gewalt betroffen, aber für mich war es trotzdem wichtig, dass mein Roman „Männer töten“ sich um das Thema Femizide dreht. Bei Lesungen war es ganz oft so, dass Frauen mir danach von ihren Erfahrungen oder jenen ihrer Freundinnen, Schwestern, Verwandten erzählt haben.
Wie geht man damit um?
Reisinger
Ich sitze dann da und kann nur sagen: Danke, dass du das mit mir teilst. Ich sehe deinen Schmerz, aber ich bin dafür nicht ausgebildet . Ich bin keine Sozialarbeiterin, keine Therapeutin. Ich kann euch nur raten: Holt euch Hilfe. Schließt euch zusammen.
Fallwickl
Ich werde oft gefragt: Warum schreibst du politische Literatur? Du machst es dir selber und den Lesenden doch nur schwer damit. Aber es stimmt nicht, dass die Menschen dafür keine Kapazitäten haben. Sie sind durchaus in der Lage, gesellschaftskritisch zu denken. Die Räume, in denen wir auftreten, sind voll. Ich finde es auch abwertend, so über Lesende zu sprechen. Das sind mündige Bürger:innen, die genau wissen, dass wir Veränderung brauchen.