Mark Zuckerberg: Der gefährlichste Mann der Welt?

Der linke US-Senator Bernie Sanders ist einer der wenigen, der sitzen bleibt. Um ihn herum stehen bei der Amtseinführung von Präsident Trump alle auf und klatschen, nur er, er bleibt sitzen, mit verschränkten Armen und starrt missmutig ins Leere. Wundern muss einen das nicht. Die letzten Jahrzehnte hat der Politiker damit verbracht, Verteilungsgerechtigkeit in Amerika voranzutreiben – und nun steht ihm Donald Trump, schon wieder, und ein Haufen Tech-Milliardäre gegenüber, die zufrieden in die Kameras grinsen.

Der prominenteste unter ihnen ist natürlich Tesla-Chef Elon Musk. Schon während dem Präsidentschaftswahlkampf ist er zu Donald Trumps treuestem Begleiter geworden, trat regelmäßige auf Wahlkampfveranstaltungen auf, spendete mindestens 250 Millionen Dollar. Nun soll er das Department of Government Efficiency (DOGE) leiten und die staatliche Verwaltung entschlacken. So weit, so bekannt.

Unter den anwesenden Tech-Größen ist aber auch einer, der sich bis dato in Sachen Politik eher zurückgehalten hat. Mark Zuckerberg, Vorstandsvorsitzender und CEO von Meta. Zu Meta gehören unter anderem die Sozialen Medien Facebook und Instagram, aber auch der Nachrichtendienst WhatsApp. Kurz vor der Angelobung soll sich Zuckerberg laut dem US-Sender CNN und der Nachrichten-Website Semafor mit Trump auf dessen Anwesen Mar-a-Lago in Florida getroffen haben. Wenig später verkündete Zuckerberg, die Maßnahmen für Chancengleichheit und Diversität in seinem Unternehmen zurückzufahren. Außerdem wolle er die geltenden Hassrede-Regeln lockern und Faktenchecks abschaffen. Die meisten politischen Beobachter:innen deuteten das als Kniefall vor dem neuen US-Präsidenten.