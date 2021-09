profil: In vielen Kritiken werden Bühne und Kostüme oft nur in Nebensätzen erwähnt. Empfinden Sie das nicht als frustrierend?

Laberenz: Mir geht es darum, gemeinsam mit anderen eine Welt zu erschaffen, in die Zuschauerinnen und Zuschauer eintauchen können. Für mich ist es am schönsten, wenn alles so gut zusammenpasst, dass sich niemand fragen muss, wer all das gemacht hat.



profil: Benötigt man eine unverwechselbare Handschrift, um in Ihrem Fach Karriere zu machen?

Laberenz: Ich bin kein Karrieremensch, wenn das die Kriterien sind. Ich mag die Auseinandersetzung, die gegenseitige Inspiration. Es ist mir wichtig, dass ich im Probenprozess eine Stimme habe, die respektiert wird. Um die Kostüme zu entwerfen, sitze ich zwei Monate lang im Zuschauerraum. Ich überlege mir ja nicht nur, ob da oder dort eine grüne Jacke besser aussehen könnte als eine graue. Ich denke inhaltlich.