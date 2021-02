So verschieden die Charaktere sind, so verschieden auch der Inhalt der Kisten, die sich auf die Reise machen. Während manche quasi jederzeit zum Aufbruch bereit sind – nicht zuletzt seit Marie Kondo ist Minimalismus in Mode – mussten andere erst einmal sehr viel Müll entsorgen. In der Online-Redaktion waren das hauptsächlich Flaschen aufputschender Getränke; auch eine Tonne, deren Inhalt geschreddert wird, stand bereit – Festplatten wurden aber keine eingeworfen.