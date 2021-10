Narzissmus: „So unfassbar geil“

Bei seinem Facebook-Auftritt am vergangenen Donnerstag, knapp vor der Angelobung als Mandatar, ließ der Altkanzler seine „Freunde“ wissen, was er auch schon in früheren Erklärungen mantramäßig von sich gegeben hatte: „Ich bin kein Roboter“, „Auch ich bin nur ein Mensch“, „Auch ich habe Emotionen“. Und die seien bei ihm, wie auch bei anderen, nach den ungerechtfertigten Vorwürfen „Enttäuschung. Resignation. Wut“.



Bei diesem emotionalen Outing verzog Sebastian Kurz, seine Aussage fast konterkarierend, jedoch keine Miene und hob in wie einprogrammierten Abständen seine Arme auf halber Oberkörperhöhe, wie es Priester gerne beim Predigen von Kanzeln tun. Die perfekt einstudierte Handbewegung mutierte inzwischen zu einer Signature-Geste einer der am stärksten aufsehenerregenden Politkarrieren der Zweiten Republik.



Wie bei vielen solcher Karrieren, die Aufsehen im negativen wie positiven Sinn erregen, wird auch in der Causa Kurz sehr schnell Narzissmus als Erklärungsmodell benutzt.



„Was mir inzwischen schon gehörig auf die Nerven geht“, so die Linzer Psychiaterin Heidi Kastner, die eben ein Essay in Buchform über „Dummheit“ publizierte. „Nicht jeder Mensch, der nach Macht strebt, ist ein Narzisst. Macht hat ja durchaus auch mit Gestaltungswillen zu tun. Es ist falsch, sie immer negativ zu konnotieren.“