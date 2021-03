Ohne Stars nach Schottland: Hat der ÖFB alles dagegen unternommen?

Beflügelt die Situation nun auch Fodas Truppe? Österreich wird in Schottland jedenfalls nicht mit Rumpelfüßlern antreten – selbst wenn kein deutscher Verein Nächstenliebe zeigen sollte. Mit Spielern von RB Salzburg (Ulmer, Vallci, Wöber), LASK (Trauner, Ranftl, Michorl, Wiesinger, Goiginger, Balic), Rapid (Ullmann, Ljubicic, Kara, Ritzmaier, Demir), Sturm (Jantscher, Hierländer) bietet die erstarkte österreichische Bundesliga eine große Auswahl. Und dann wären da noch Legionäre außerhalb Deutschlands: Der 19-jährige Flavius Daniliuc spielt in der französischen Liga bei Nizza, Marko Arnautovic in China (pausiert aber derzeit), Louis Schaub in der Schweiz, Adrian Grbic in Frankreich, Raphael Holzhauser in Belgien, Stefan Schwab und Thomas Murg spielen in Griechenland.

Einige davon hat Teamchef Foda heute samt aller Stars in seinen „Großkader“ berufen. Wer dann gegen Schottland spielen darf, soll so lange wie möglich ein Geheimnis bleiben. Der Gegner soll wenigstens den Nachteil eines unbekannten Österreichs haben.

Die Lage ist mittlerweile relativ übersichtlich: Im besten Fall gewinnt das österreichische Nationalteam in Schottland und hat danach nicht bloß dreißig ernsthafte Spieler-Kandidaten sondern sechzig.

Im schlimmsten Fall geht das Spiel verloren und der ÖFB muss sich die Frage stellen, ob man tatsächlich die richtige Abwägung vorgenommen hat.