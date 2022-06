Passionsspiele: Die ÖFB-Damen spielen um die große Aufmerksamkeit

Die Strahlkraft von großen Vereinen wie Rapid oder Liga-Krösus RB Salzburg könnte dagegen nachhaltig helfen, Mädchen für den Fußball zu begeistern – doch gerade die beiden Spitzenklubs verweigern sich bislang dem Frauenfußball. Eine 33-jährige Oberösterreicherin will das nun ändern: Clara Gallistl, moderne Kurzhaarfrisur, breiter Dialekt, arbeitet im Kunst- und Kulturbereich. In ihrem zweiten Leben ist sie glühender Rapid-Fan, Obfrau des Fanclubs "Vorwärts Rapid" – und neuerdings Vorkämpferin für ein grün-weißes Frauenteam. Bei der kommenden Rapid-Hauptversammlung am 27. Juni wird ihr Antrag eingebracht, dass der Verein zumindest ein Konzept für ein solches Team erarbeiten muss. Rapid-Präsident Martin Bruckner traf sich vorab auf einen Kaffee mit Gallistl – blieb mit Zusagen aber vage. "Wenn es um Frauenrechte geht", sagt Gallistl, "kommt halt immer irgendwas dazwischen." 500.000 Euro würde ein Frauenteam pro Jahr kosten, hat sie erfahren. Mit anderen Worten: "Ein schlechter Transfer weniger bei den Männern, und man hat ein Frauenteam." Rund 150 Unterstützungserklärungen sind bereits eingelangt, viele von Männern. Das große Ziel: "Wir wollen endlich Frauen in Grün-Weiß auflaufen sehen." Rapid habe "in seinem Leitbild Gleichstellung als Auftrag stehen", betont Gallistl. Dazu gebe es "eine historische Verantwortung, wiedergutzumachen, was Frauen so lange verboten war": das Fußballspielen.



Immer noch haftet fußballspielenden Frauen etwas Exotisches an. Teamchefin Fuhrmann erzählt, dass sie von Burschen einst regelmäßig gefragt wurde, ob sie nach Spielende das T-Shirt tauschen wolle. Als sie zur Teamchefin aufstieg, rief ein Kollege an und hauchte: "Hallo Schatzi, oder muss ich jetzt Frau Teamchefin sagen?" Der Erfolgstrainer des rot-weißroten Frauen-EM-Märchens von 2017, Dominik Thalhammer, wurde seinerseits als Frauenversteher verspottet.



Und oft meint es einer bloß gut, wie zum Beispiel der ORF-Moderator Rainer Pariasek, der Österreichs Fußballerin des Jahres Nicole Billa (TSG Hoffenheim) kürzlich vor dem Mikrofon hatte und bei der Gelegenheit als Pendant des Fußballers des Jahres, David Alaba, beschrieb. "Na, das hört sich gut an, in einem Atemzug, oder?" Das – womöglich unbewusste – Foul saß: Die Teamspielerin wirkte plötzlich nicht mehr wie ein Fußballstar, sondern wie ein kleines Mädchen, dem ein wohlwollender Mann eine kleine Freude machen will.