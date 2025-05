Peter Pacult: „Ich bin ein Häferl“

Peter Pacults Image ist Segen und Fluch zugleich. Männer seines Schlages wurden fast allesamt aus dem Markt gedrängt. Pacult aber hielt sich. Und hatte Erfolg. Er coachte in der Deutschen Bundesliga, drillte Rapid Wien zum letzten Titel – und feierte in den vergangenen Jahren mit dem Außenseiter Austria Klagenfurt dreimal den Einzug in die Meisterrunde. Nun aber erwischte es auch ihn. Vor wenigen Wochen wurde er als ältester Bundesliga-Trainer entlassen. Danach wurde Kritik an seinen Methoden laut. Ist im modernen Fußball kein Platz mehr für einen wie Pacult?

Am urigen Pacult wird der Wandel des Fußballbetriebs deutlich. Mit einer Mischung aus Schmäh und Grant stieg er zum Kulttrainer auf. Der 65-Jährige erinnert an romantische Zeiten, in denen nicht jede Verhaltensoriginalität dem steril inszenierten Produkt zum Opfer fiel. Als er bei einem Pressetermin 2021 alkoholfreies Bier kredenzt bekam, fragte er irritiert in die Runde: „Was ist denn das? Alkoholfrei? Legt’s doch ein Malbuch und Buntstifte auch noch dazu.“ Das Video wurde zum Internet-Hit.

Bei einem ersten Telefonat wirkt Pacult etwas zermürbt. Zu einem Treffen sei er aber gern bereit. Wann? „Egal, ich habe gerade viel Zeit.“ Pacult wohnt seit seiner Entlassung wieder zu Hause in Leobendorf, Bezirk Korneuburg. Nun sitzt er in einem kleinen Café im knallgelben Kapuzenpulli und bestellt schwarzen Tee. Eine Auszeit habe er nicht gebraucht, sagt er. „Ich mache das ja gern.“ Er mag es, auf dem Platz zu stehen und Kommandos zu geben – auch wenn ihn so langsam einiges irritiert. „Die Spieler können ohne ihr Handy nicht mehr leben“, sagt er. „Das stört mich. Wenn ich nach einem Spiel in die Kabine komme, haben zehn Leute das Telefon in der Hand.“ Handy-Verbot verhängte er aber keines. „Steckt’s euch das Handy doch in den Stutzen“, habe er ihnen stattdessen zugerufen, „dann habt ihr es auch auf dem Feld dabei.“

Wer Pacults Zugang verstehen will, muss die Epoche kennen, in der er groß wurde. Aufgewachsen in Wien-Floridsdorf, Arbeiterbezirk, mit wenig Geld, aber vielen Bällen. Eine klassische Straßenfußballer-Jugend der 1970er-Jahre zwischen Gemeindebauten und Betonplätzen. Pacult galt als Lausbub, der in der Volksschule versetzt wurde, weil er seine Lehrerin in die Hand gebissen hatte. Bereits mit 16 wurde er Vater, arbeitete als Briefträger und stieg nebenbei zum Nationalspieler auf. „Ich war der Einzige, der nebenbei berufstätig war“, erzählt er. Auf dem Postamt sei er nach verlorenen Länderspielen immer aufgezogen worden. „Eine schöne Zeit“, schmunzelt Pacult. Heute dagegen habe bereits „jeder 15-Jährige einen Spielerberater“, kritisiert er. Er brauchte nie einen. Seine Verträge verhandelte er meist selbst. 1984 wechselte Pacult vom Wiener Sport-Club zu Rapid Wien und bekam 20.000 Schilling im Monat. „Das war viel Geld“, sagt er. „Bei der Post habe ich nur 10.000 Schilling verdient.“