Popstar Harry Styles: Zeichen der Zeit

Das Selbstvertrauen, mit dem der Fußballprofi David Beckham vor vielen Jahren einmal Haut- und Haarpflege in bis dahin eher pflegeskeptische Gefilde exportierte – man nannte das damals „Metrosexualität“ –, wird mit Harry Styles (von dem auf YouTube Aufnahmen kursieren, die ihn als ganz passablen Kicker zeigen) auf eine neue Ebene gehoben. Es geht ihm nicht mehr nur um den Brückenschlag zwischen Maskulinum und Femininum, es geht um die Herstellung eines Kippbildes, in dem beides (und mehr) ständig präsent gehalten wird und in dem auch jederzeit die Möglichkeit besteht, dass diese Unterscheidung ganz grundsätzlich keine große Sache mehr sein muss. Unter dem Styles’schen Schutzschirm erscheint eine Gemeinschaft vieler, diverser Einzelner als Gleich- und einander Wohlgesinnter möglich. Und sie wirkt eigentlich sogar ganz einfach. Leicht. Bunt. Fantastisch realistisch.

Wenn ich nach Harry Styles google, schlägt mir die Suchmaschine ein paar Fragen vor, die man zu dem Thema eventuell auch noch stellen könnte. Von oben nach unten: Welche Musikrichtung macht Harry Styles? Wie heißt Harry Styles’ Katze? Wer war Harry Styles’ letzte Freundin?

Fangen wir von hinten an. Derzeit wird Styles eine Beziehung zu der US-amerikanischen Schauspielerin und Regisseurin Olivia Wilde nachgesagt, in deren nächstem Film „Don’t Worry Darling“ er eine Hauptrolle spielt. Seine erste große Rolle als Schauspieler absolvierte Styles 2017 in Christopher Nolans Weltkriegsdrama „Dunkirk“ als britischer Soldat in höchster Not. Im jüngsten Marvel-Eventfilm „Eternals“ wurde er – mit einem Kurzauftritt im Abspann – als kommender Superheld „Eros“ avisiert. Aber das ist nun wirklich Zukunftsmusik. Tatsächlich legt Harry Styles feine Linien in die Vergangenheit, er erweitert die Grenzen der Gegenwart. Denn die Gleichzeitigkeit betrifft in seinem Fall nicht nur Genderfragen, sondern gleich überhaupt den Zeitenlauf – alle möglichen Vergangenheiten sind in seiner Person zugleich präsent: die Schlaghosen-Siebziger und die Boyband-Nuller, der Rock’n’Roll-James-Dean und die Preppy-Lady-Di und der EURO-Beckham.

Vielleicht hilft es ja doch, ganz am Anfang zu beginnen. Harry Styles wurde am 1. Februar 1994 in Redditch, Worcestershire geboren, einer mittelenglischen Kleinstadt nicht weit von Birmingham, die den 1980 verstorbenen Led-Zeppelin-Drummer John Bonham sowie Black-Sabbath-Sänger Tony Martin zu ihren berühmteren Söhnen zählt. Aufgewachsen ist Styles, Sohn des Bankangestellten Desmond Styles und dessen Frau Anne, allerdings in der noch viel kleineren Kleinstadt Holmes Chapel, die wohl wirklich zu winzig ist, um internationale Hard-Rock-Berühmtheiten hervorzubringen, aber doch immerhin über eine Mittelschule verfügt (mit deren Schulband White Eskimo der junge Harry S. erstmals öffentlich musizierte) sowie über eine Bäckerei, in der Harry als Teenager einen Teilzeitjob annahm. Erste Schritte in Richtung kommender Brotjobs erfolgten im Frühjahr 2010 im Rahmen der britischen Talentshow „The X Factor“ mit einem Stevie-Wonder-Cover („Isn’t She Lovely“). Der damals 16-Jährige kam damit zwar nicht weit, aber immerhin auf den Radar des einflussreichen Showmasters und Plattenfirmenbosses Simon Cowell, der ihn mit vier gleichaltrigen Jugendlichen aus dem „X Factor“-Fundus zu der Boyband One Direction zusammenspannte. Der weitere Verlauf dieser Geschichte ist Boybandkundigen bekannt, deshalb hier nur ein paar Kennzahlen: Debütsingle: Nummer-1-Hit. Debütalbum: Nummer-1-Hit. Vier weitere Langspielplatten: jeweils Nummer-1-Hits. Weltweit meistverkauftes Album und erfolgreichste Tournee des Jahres 2013. 70 Millionen verkaufte Alben insgesamt. Hysterische Fans, erhebliches Medieninteresse und nach Auskunft von Harry Styles eine erstaunlich untraumatische Zeit.