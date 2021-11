Empowerment-Ikonen Adele und Taylor Swift: Wir sind hier!

Selbstermächtigung im Popgeschäft heißt: einen Song mit zehn Minuten Länge zu veröffentlichen, weil man als Künstlerin viel besser als die Plattenfirma weiß, wann die Geschichte auserzählt ist – gängigen Verkaufs- und Streaming-Standards zum Trotz. Aus der Single „All Too Well“, die US-Superstar Taylor Swift erstmals 2012 veröffentlicht hat, wird nun ein Liebes- und Trennungsdrama von fast epischer Länge. Die Wiederveröffentlichung des Albums „Red (Taylor’s Version)“ spielt zudem, in typischer Swift-Manier, auf eine tatsächliche verflossene Liebe an, konkret die zu Schauspieler Jake Gyllenhaal. Die 31-jährige Allrounderin hat diese einstige Beziehung gleich noch in einen sehenswerten Kurzfilm gegossen – und fungiert als Regisseurin, Drehbuchautorin und Produzentin. In Swifts Fall ist das nicht der erste Befreiungsschlag.