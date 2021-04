Wohnen nach Corona: Heim-Spiele

Der vielleicht einflussreichste Architekt Österreichs, Richard Neutra, war seinerseits schwer von Krankheiten traumatisiert: Der gebürtige Wiener, der Mitte der 1920er-Jahre nach Kalifornien auswanderte, hatte selbst als Soldat Malaria und Tuberkulose nur knapp überlebt; sein Vater war an der Spanischen Grippe gestorben. Neutras klarer Modernismus ist durch ein Maximum an Lichteinfall und Luftzufuhr gekennzeichnet: Riesige gläserne Fensterflächen und die ersten Stahlkonstruktionen kreierten Räume von illusionistischer Weite. Le Corbusier platzierte in seiner 1929 entworfenen Villa Savoye nahe Paris gleich nach dem Eingang einen "Hygienealtar" in Form einer offenen Waschzelle. Die Villa selbst stand auf zylindrischen Säulen - ein Stilmerkmal, das auch die Funktion hatte, die Übertragung von Infektionskrankheiten aus dem feuchten Erdreich zu eliminieren. "Tuberkulose half dabei, die Architektur modern zu machen", schreibt die spanische Architekturhistorikerin Beatriz Colomina in ihrem Buch "X-Ray Architecture".



Und wie verhält es sich mit Corona? Dass die Nachwirkungen einer immer noch andauernden Zeit in Isolation und Ungewissheit in den eigenen vier Wänden, die plötzlich nicht nur Rückzugsort, sondern auch Büro, Schule, Schutz und zum Teil wohl auch eine Art Luxusgefängnis darstellen, Einfluss auf unsere Wohnkultur haben werden, ist unbestritten. Zu den definitiven Corona-Gewinnern zählt der Online-Möbel- und Einrichtungshandel. "Der Boom ist logisch", erklärt der Innenarchitekt Christian Satek: "Noch nie konnte man so lange so konzentriert den Blick über die Defizite seines Zuhauses schweifen lassen."



Das Heim wurde mit einer neuen, multifunktionalen Bedeutung aufgeladen; aus Corona erwächst aber auch eine Wirtschaftskrise, deren Langzeitfolgen noch nicht abzuschätzen sind. So werden wir aus finanziellen Gründen wohl ein Land der Mieter bleiben, wie die aktuelle Studie "Wohntrends 2035" des For schungsinstituts InWIS zeigt. In der jüngeren Generation habe man sich vom Traum vom Eigentum ohnehin schon längst verabschiedet, so die Studienautoren. Auch die Vorstellung, dass man sich Wohlstand durch eigene Anstrengung erarbeiten könne, ist in der Generation Praktikum längst versickert. "Der vererbte Habitus ist ein Riesenprivileg", meint die Schriftstellerin Sophie Passmann, 27: "Die zukünftigen Erben leben in Altbauten, die man sich in der Mitte der Gesellschaft nicht mehr leisten kann."Diese Beobachtung teilt auch die Wiener Innenarchitektin Elisabeth Auersperg: "Der Mittelstand bricht während der Pandemie bei unserer Klientel nahezu völlig weg. Die rüsten sich online auf. Im Luxussegment können wir uns über die Auftragslage nicht beklagen."