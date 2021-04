Reisen nach Corona: Hauptsache weg

Aber wird der viel beklagte "Overtourism", also die völlige Überwältigung einzelner Ziele durch den Massenandrang der Reisenden, wie er etwa Hallstatt oder die Innenstädte von Barcelona, Dubrovnik und Venedig heimgesucht hatte, nach der Krise wiederkehren? Norbert Kettner, Geschäftsführer von WienTourismus, rechnet nicht mit einem automatischen Umdenken. "Punktuell wird es sehr schnell wieder in diese Richtung gehen, wenn keine Vorkehrungen getroffen werden. Man kann aber auch als Tourismusdestination etwas lernen und daran arbeiten, die Besucherströme besser zu verteilen. Die drohende Entfremdung zwischen Bevölkerung und Tourismus wird ein großes Thema bleiben. Sinnstiftender Tourismus, der sich an realen Interessen und nicht nur am Hedonismus orientiert, hat eine Zukunft."



Nachhaltigkeit und ethisch korrektes Reisen werden zum großen Verkaufsargument, Reisende wollen Verantwortung übernehmen und diese auch einfordern. Seiten wie "Book Different" bewerten Unterkünfte nach Umweltverträglichkeitskriterien, die Plattform "Impact Travel Alliance" propagiert Reisen als weltverbessernde Maßnahme, mit "Travel Tips to Support Gender Equality",Hinweisen "how travelers can be a better ally for people with disabilities" oder dem Aufruf, möglichst diversitätspositiv zu buchen: "The business you support is up to you-it can be Black-owned, Indigenous-owned, LGBTQ+ owned, owned by a woman (BIPOC encouraged), or owned by a person with a disability."



Und doch scheint die Hoffnung trügerisch, dass ein bewusster, höherwertiger Tourismus die Welt automatisch zu einem besseren Ort mache und das Klima, die indigene Bevölkerung oder historische Innenstädte rette. Zu sehr ist damit ein exklusiver Anspruch verbunden. Tatsächlich ist eine Welt, in der Reisen zum Privileg einer moral-und finanzkräftigen Oberschicht würde, keine allzu schöne Utopie.



Reisen, erklärte schon Mark Twain, ist tödlich für Vorurteile, Scheinheiligkeit und Engstirnigkeit. Insofern wäre Reisen gerade jetzt ein wahnsinnig wichtiges Projekt. Ruefa kommt nicht umsonst von "Reise Urlaub Erholung für alle". Der Wiener Tourismusdirektor Norbert Kettner hat dazu eine-wie er selbst zugibt-etwas steile These: "Das 20. Jahrhundert wäre vielleicht anders verlaufen, wenn die Leute 1910 genauso viel gereist wären wie 2019. Reisen war immer ein Werkzeug der Völkerverbindung. Umso mehr erstaunt es mich, wie im vergangenen Jahr der europäische Binnenmarkt zerstört wurde. Nicht alles davon ist mit böser Absicht geschehen. Aber politische Kommunikation wurde zu oft mit Propaganda verwechselt. Diese ewige Sündenbockgeschichte ist nicht hilfreich. Immer ist jemand schuld: die Wiener, die Ausländer, die Tiroler. Der Tourismus wurde zu einem Werkzeug des Nationalismus. Das übersieht leider, dass unser eigentlicher Inlandsmarkt nicht der österreichische, sondern der europäische ist."



Der Effekt ist vor allem in der Hauptstadt enorm: Der im Corona-Jahr heftig propagierte Inlandstourismus ist nur ein Tropfen auf den kalten Stein. Wien hatte 2019 17,6 Millionen Nächtigungen, von denen 80 %aus dem Ausland kamen und die einen Nächtigungsumsatz von 1,02 Milliarden Euro auslösten. Im Vorjahr waren es nur noch 4,6 Millionen Nächtigungen, ein Minus von 74 Prozent. Einige Überseemärkte sind um bis zu 90 Prozent eingebrochen. Der Umsatz ging auf knapp 240 Millionen Euro zurück. Den gesamten Wertschöpfungseinbruch des Wiener Tourismus 2020 bezifferte das WIFO mit 2,8 Milliarden Euro (von vier auf 1,2 Milliarden Euro).Kettner rechnet mit einer langsamen Erholung: "Der Städtetourismus wird wieder anlaufen, sobald die Erreichbarkeit gewährleistet ist. Aber solange die großen Umsatzbringer USA, China und Japan ausbleiben, werden die Umsätze deutlich unter Normalniveau bleiben."



Aber wann werden wir - und die Amerikaner, Japaner, Chinesen - wieder Langstreckenflugzeuge besteigen? Julian Jäger, der Flughafen-Vorstand, möchte keine genaue Prognose abgeben: "Es wird in den kommenden zwölf Monaten einen starken Nachholeffekt geben. Uns wäre es natürlich lieber, wenn es schon im Sommer so weit ist, aber das hängt doch sehr stark vom Fortschritt der Impfkampagnen und internationalen Reisevereinbarungen ab."



Wer für die Zeit nach der größten Luftfahrtkrise aller Zeiten die ganz große Schnäppchenjagd plant, könnte übrigens enttäuscht werden. Fluglinien sind keine Möbelhäuser. Flughafen-Chef Jäger erwartet jedenfalls keine Preisschlacht. "Die Ticketpreise werden eher steigen, weil die Nachfrage schneller wachsen wird als die Kapazitäten. Vor allem auf der Langstrecke haben viele Airlines zuletzt ihre alten Flugzeuge ausgemustert." Mittelfristig könnten aber vor allem im Kurzstreckenverkehr viele Business-Flugreisen eingespart werden. "Wegen einer Zwei-Stunden-Präsentation wird niemand mehr nach Frankfurt fliegen."Innerhalb Europas werden dadurch die Marktanteile der Billigfluglinien wachsen: "Ryan Air hat im Vorjahr, mitten in der Krise, bei Boeing 200 neue Flugzeuge bestellt. Die werden nun europaweit sehr expansiv agieren, was den Druck auf die traditionellen Airlines erhöhen dürfte."



In der Vorwoche sorgten die Schlangen vor deutschen Abflugschaltern Richtung Mallorca für einiges Aufsehen - und die Erkenntnis: Der Mensch will wieder haben, was er hatte, und sei es eine Runde am Ballermann. Ob die Hygieneregeln am Sangriakübel eingehalten werden, werden die nächsten Wochen zeigen.



Man kann natürlich immer auch mit der Bahn reisen. Wien-Schwechat und retour. Eine Reise wie damals, im März 2020. Man könnte fast sentimental werden.