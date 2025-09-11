Ralf Rangnick: Der Fluch der guten Tat
TV-Host Rainer Pariasek hat ein Talent dafür, Ralf Rangnick in Wallung zu versetzen. Ob der 2:1-Sieg in Bosnien „ein bisschen glücklich“ gewesen sei, wollte er nach Abpfiff wissen. Der Teamchef antwortete mit ernstem Gesicht: „Ist mir völlig egal. Das können gerne Sie bewerten!“
Österreichs Fußball-Nationalteam ist auf dem bestem Weg, sich für die Weltmeisterschaft 2026 zu qualifizieren. Erstmals seit 28 Jahren. Und das mit bislang vier Siegen am Stück. Doch im Land wird immer öfter die Nase gerümpft. Siege gut und schön. Aber wo bleibt das schöne Spiel, die Dominanz und der Hurra-Fußball?
Knappe Siege gegen Rumänien (immerhin 2024 EM-Achtelfinalist), Zypern und Bosnien genügen nicht mehr. ORF-Moderator Pariasek wirkte Dienstagabend sichtlich erstaunt, warum Österreich das bosnische Team nicht vom Platz schießt und nebenbei Kunststücke darbietet.
Nun gut. Rangnick und seine Mannen haben das Land verwöhnt. Daran ist auch der Teamchef schuld, der sich mit Mittelmaß nicht gern zufriedengibt. Er sprach von Beginn an davon, überall gewinnen zu wollen. Und er setzte sein Vorhaben um. Österreich versteckte sich nicht mehr ängstlich – sondern griff seine Gegner mutig an. Kaliber wie Kroatien, Italien, Deutschland, die Niederlande wurden so besiegt. Bei der Europameisterschaft gelang gar der Vorrunden-Gruppensieg vor Frankreich. Das gabs noch nie.
Rangnick wurde als eine Art Messias gefeiert. Doch die Geister, die er rief, fängt er nun schwer mehr ein. Medien und Fans haben ihre Erwartungshaltung deutlich nach oben geschraubt. Das Nationalteam wird nicht mehr als ewiger Pechvogel wahrgenommen, das am Ende doch bloß beweist, dass hierzulande Skigefahren und nicht Ballgespielt wird. Von Rangnick werden nun nicht bloß Siege erwartet. Sondern auch ein schönes Spiel.
Rangnicks Vorgänger Franco Foda machte es sich da noch einfach. Er positionierte Österreich trotz vergleichbarer Spieler als Außenseiter; sah Mittelklasse-Nationen wie Wales, Bosnien oder Schottland auf Augenhöhe – und kassierte gar gegen diese empfindliche Pleiten, wie etwa das 2:5 gegen Israel.
Dann kam Ralf Rangnick, der Österreich ermutigte, sich doch mehr zuzutrauen. Wer derzeit Fußball-Foren durchstöbert, bemerkt, dass Österreich vermehrt als Spitzennation wahrgenommen wird, die über jeden Gegner, mit Ausnahme von Spanien, Frankreich oder England, drüberzufahren hat.
Vor einem Jahr verlor das ÖFB-Team den Nations-League-Auftakt 1:2 in Norwegen. In Österreich zeigte man sich entsetzt. „Die erste halbe Stunde habe ich die schwächste Leistung von Österreichs Fußball-Nationalteam seit langer Zeit gesehen“, erklärte TV-Experte Herbert Prohaska. Dabei war der Kaderwert des Gegners über jenem des ÖFB-Teams angesiedelt. Nicht ohne Grund. Norwegen verfügt über den besten Stürmer der Welt, Erling Haaland von Manchester City, Alexander Sørloth von Athletico Madrid, Antonio Nusa von RB Leipzig, Martin Ødegaard vom FC Arsenal. Norwegen hätte aufgrund des Kaders die Favoritenrolle gebührt. Nicht Österreich. Aktuell führt Norwegen ihre WM-Qualifikations-Gruppe mit 15 Punkten klar an, vor Italien. Von den letzten zehn Spielen wurde nur eines verloren: vor einem Jahr, gegen Österreich. Und das deutlich: 5:1!
Rangnick hat sich die Latte selbst hochgelegt. Gegen die europäische Mittelklasse wie Serbien, Bosnien, Rumänien oder Slowenien werden von Österreich nun Pflichtsiege erwartet. So stand eine erfolgreiche WM-Qualifikation für viele Kommentatoren und Experten bereits vor dem ersten Spiel fest. „So eine leichte Gruppe muss Österreich einfach überstehen“, erklärte Fußballlegende Toni Polster.
Österreich hat tatsächlich eine machbare Auslosung erhalten. Aber vor allem wegen der Erfolge unter Rangnick. So wurde das ÖFB-Team aus dem ersten Lostopf gezogen, was Gegner wie Spanien oder Frankreich verhinderte. Nun heißen die Kontrahenten Rumänien, Bosnien, Zypern und San Marino, die in der Weltrangliste allesamt hinter Österreich liegen. Aber die Leistungsstärke der Nationen rückt zusammen. Dazu wurde Rangnicks Spielweise gut durchleuchtet – und Gegenrezepte gefunden. Viele verbarrikadieren sich gegen Österreich nun weit hinten und überlassen Alaba & Co. das Spiel. Dadurch wird alles schwieriger. Rangnick will den Ball nicht haben – sondern ihn knapp vor des Gegners Tor erkämpfen. Doch viele Gegner schlagen die Bälle nun wie zum Trotz hoch nach vorne und nehmen Österreichso seine Stärke. Es bräuchte bessere Lösungen in Ballbesitz. Doch viele Spieler sind derzeit nicht in Topform. David Alaba, Marko Arnautovic oder Michael Gregoritsch haben zuletzt nicht viel gespielt. Und andere, wie Xaver Schlager, Nicolas Seiwald oder Konrad Laimer, sind klassische Kämpfer.
Rangnick hat dem Land gezeigt, dass mehr möglich ist – und wird nun an seiner hehren Ambition gemessen. Die Getriebenheit des Deutschen wandelt sich zur Treibjagd gegen ihn selbst.
Die Folge: Österreich erspielt Siege derzeit nicht. Sondern erkämpft sie. Immerhin: Die Mentalität stimmt. Früher gingen Partien wie in Bosnien oft verloren. Nun werden Siege erzwungen. Rangnick hat ein Team geformt, das auch bei holprigen Leistungen nicht auseinanderfällt.
Rangnick erlebt den Fluch der guten Tat. Er hat dem Land gezeigt, dass mehr möglich ist – und wird nun an seiner hehren Ambition gemessen. Die Getriebenheit des Deutschen wandelt sich zur Treibjagd gegen ihn selbst.
Rangnick, der nach einer Operation zuletzt auf einem E-Bike über den Platz brauste, muss bis zur fixen WM-Qualifikation wohl auch die restlichen Spiele gewinnen. In Rumänien, auf Zypern, gegen Bosnien. Ein Selbstläufer ist das nicht. Auch die deutsche Fußballnationalmannschaft erfährt das gerade. Zuletzt setzte es für sie eine Niederlage in der Slowakei, ehe man sich ein paar Tage darauf zu einem 3:1-Sieg gegen Nordirland mühte.
Vor Rangnick wurden Mittelklasseteams wie Wales, Israel oder Bosnien trotz dieser Spielergeneration oft zu heftigen Stolpersteinen. Nun wird zumindest gewonnen – auch wenn das hierzulande nicht gefeiert, sondern bloß registriert wurde. „Sie können ruhig raunzen“, erklärte Teamspieler Xaver Schlager ungerührt, „mir ist das egal.“