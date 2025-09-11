Ralf Rangnick: Der Fluch der guten Tat

TV-Host Rainer Pariasek hat ein Talent dafür, Ralf Rangnick in Wallung zu versetzen. Ob der 2:1-Sieg in Bosnien „ein bisschen glücklich“ gewesen sei, wollte er nach Abpfiff wissen. Der Teamchef antwortete mit ernstem Gesicht: „Ist mir völlig egal. Das können gerne Sie bewerten!“

Österreichs Fußball-Nationalteam ist auf dem bestem Weg, sich für die Weltmeisterschaft 2026 zu qualifizieren. Erstmals seit 28 Jahren. Und das mit bislang vier Siegen am Stück. Doch im Land wird immer öfter die Nase gerümpft. Siege gut und schön. Aber wo bleibt das schöne Spiel, die Dominanz und der Hurra-Fußball?

Knappe Siege gegen Rumänien (immerhin 2024 EM-Achtelfinalist), Zypern und Bosnien genügen nicht mehr. ORF-Moderator Pariasek wirkte Dienstagabend sichtlich erstaunt, warum Österreich das bosnische Team nicht vom Platz schießt und nebenbei Kunststücke darbietet.

Nun gut. Rangnick und seine Mannen haben das Land verwöhnt. Daran ist auch der Teamchef schuld, der sich mit Mittelmaß nicht gern zufriedengibt. Er sprach von Beginn an davon, überall gewinnen zu wollen. Und er setzte sein Vorhaben um. Österreich versteckte sich nicht mehr ängstlich – sondern griff seine Gegner mutig an. Kaliber wie Kroatien, Italien, Deutschland, die Niederlande wurden so besiegt. Bei der Europameisterschaft gelang gar der Vorrunden-Gruppensieg vor Frankreich. Das gabs noch nie.