Rapid Wien: Die Geschichte einer minderjährigen Wertanlage

Sportdirektor Barišić betont, dass er den Berater schätze: „Er schaut gut auf den Buam.“ Die vereinbarten Ziele mit Demir seien erreicht worden, aber: „Ergebnisse mit der Kampfmannschaft und die Entwicklung von Spielern“ seien „nicht leicht in Einklang zu bringen – schon gar nicht für den Trainer.“ Rapid spielt aktuell um den Meistertitel mit und setzt dabei vermehrt auf Routine – obwohl man sich als Ausbildungsverein bezeichnet. Anderswo klappt der Spagat besser: Red Bull Salzburg hat aus dem Geschäft mit der Jugend ein Erfolgsmodell gemacht. Talentierte Buben werden rasch in die Kampfmannschaft integriert und wenig später teuer verkauft. Andererseits: 17-Jährige zählen auch dort nicht zum Stammpersonal; im aktuellen Liga-Endspurt setzt man ebenso auf erfahrenere Spieler. Der Unterschied: Salzburg hat sich einen Namen darin gemacht, Zukunftshoffnungen perfekt entwickeln zu können, weshalb der Klub länger an ihnen feilen darf. Zuletzt wurden der 19-jährige Erling Haaland und der 20-jährige Dominik Szoboszlai für jeweils 20 Millionen Euro nach Deutschland verkauft.

Demirs geschätzter Marktwert kletterte nach seinem ersten Länderspieleinsatz für Österreich vor wenigen Tagen auf acht Millionen Euro. Ein Verkauf im Sommer gilt als fix. Sportdirektor Barišić sagt, er würde sich wünschen, „dass er bei uns verlängert, bis 19 in Wien bleibt – und dann um eine Riesensumme verkauft wird“. Das Wichtigste aber sei, „dass das Kind glücklich ist“. Ein Patentrezept dafür gibt es nicht: Manche potenzielle Superstars sind zu fahrenden Artisten geboren, andere bekommen nach drei Tagen in der Fremde Heimweh. Barišić glaubt, dass Demir eine bodenständige Familie und gute Berater habe, was ein entscheidender Vorteil sei in diesem Milieu. Er, der Fußballfunktionär, erlebe oft, wie Spielerberater anderen Spielerberatern deren Buben wegschnappen – im Kampf um die besten Talente, die meisten Millionen. Und wie Großklubs ganze afrikanische Familien im Verein anstellen, nur um an zehnjährige Jungen heranzukommen. Die Fußballwelt wirkt in diesen Erzählungen nicht romantisch, sondern bedrohlich.

Wie geht es Yusuf Demir selbst in diesem Gezerre? Das Supertalent könne das Tohuwabohu gut ausblenden, erzählen viele aus seinem Umfeld. Am vergangenen Wochenende lief er beim Spiel in Wolfsberg pünktlich eine Viertelstunde vor Schluss aufs Feld. Er dribbelte, trickste, traf ins Tor. Wer dem verspielten Yusuf zusah, bemerkte schnell: Die große Welt besteht für ihn aus einem kleinen Ball.