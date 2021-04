Fußball-Kolumne: Der falsche Teamchef

Doch Foda weiß um seine Schwächen: Er ist kein Experte für Pressingfußball. Es würde nicht ausreichen, einen wilden, dominanten Spielstil anzuordnen – ohne einen exakten Plan dafür auszugeben. Das würde Löcher in die Abwehr reißen, die der Teamchef aufgrund seiner fehlenden Erfahrung mit dieser Spielweise wohl zu Recht fürchtet. Deshalb wartet er gerne ab und versucht auf Kontersituationen zu lauern.

Der Österreichische Fußballbund (ÖFB) hat einen markanten Fehler begangen. Für die vorhandenen Spieler wurde nicht der passende Trainer verpflichtet. Der föderalistisch organsierte Verband erwies sich als zu schwerfällig, um die goldene Generation perfekt in Szene zu setzen. In den ÖFB-Gremien war man mit Machtkämpfen beschäftigt, der Teamchef wurde im Schnellverfahren ausgewählt. Fodas Verpflichtung schob man das Kaufargument hinterher, „signifikant günstiger“ als sein Vorgänger gewesen zu sein. Verbandspräsident Leo Windtner deutete später in einem profil-Interview an, dass die Kompatibilität von Trainer und Spielern keine Rolle gespielt habe.

Nun reibt sich ein ganzes Land die Augen, wenn das Nationalteam wieder einmal nicht aufspielt. Stehen da tatsächlich die Klassekicker Alaba, Sabitzer, Baumgartner & Co. auf dem Feld? Fodas Spielweise hätte perfekt in ein anderes Jahrzehnt gepasst. Zum Beispiel in jenes, als Hans Krankl als Teamchef am Ruder war. Damals hätte eine biedere taktische Organisation der durchschnittlichen Auswahl entschieden weitergeholfen. Das aktuelle Ensemble limitiert Foda damit.