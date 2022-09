Rapid Wien in der Krise: Und täglich grüßt die Vergangenheit

Zugegeben, das globale Fußballgeschäft ist in der Tat ein wenig grauslich geworden: Milliardäre und Konzerne kaufen Fußballklubs als Spielzeuge. Red Bull hat die Identität der einstigen Austria Salzburg ausgelöscht – und die Vereinsfarben kaltherzig getilgt. Und ausgerechnet dieses charakterlose Konstrukt lässt Rapid, den Verfechter der wahren Fußballwerte, jetzt nicht mehr an die Meisterschale. Was durch die grün-weiße Brille übersehen wird: Salzburg hatte nicht nur unverschämt viel Startkapital, sondern stöbert Trainer auf, die niemand kennt, wenig Ablöse kosten und allesamt einschlagen. Die Spielweise harmoniert mit Spielerqualitäten und Trainerkonzepten. Salzburg verkauft seine Talente mittlerweile so teuer, dass man zur Elite Europas aufgestiegen ist. Rapid dagegen schuf sich keine Zukunft, sondern verteufelt diese geradezu.

Salzburgs Konzept und Kapital haben Rapid zum Modernisierungsverlierer gemacht. Aber ein spannendes Meisterrennen verhindern nicht die Spiele gegen den Ligakrösus, sondern Ausrutscher gegen Klubs, die weit weniger Geld als Rapid zur Verfügung haben. In der aktuellen Saison traf Rapid noch kein einziges Mal auf Salzburg – und liegt trotzdem nur auf dem fünften Tabellenplatz.

Ich bin wahrscheinlich nicht der geborene Fan. Ein echter Fan schwört Treue und Unterstützung auch in schlechten Zeiten. Ich dagegen nörgle selbst in guten Zeiten. Das hält keine Beziehung aus. Als Journalist tauchte ich zeitweise tiefer in den Rapid-Kosmos ein – und war froh, nicht mehr verliebt zu sein. Es gibt Sport-Reporter, die wie Fans über ihre Lieblingsvereine berichten, bei Toren aufspringen, mit Spielern und Trainern abklatschen. Das hat mich abgestoßen. Journalismus ist eine ernsthafte Angelegenheit. Die Vereine nehmen viel Geld ein, erhalten Förderungen aus öffentlichen Mitteln – ein wachsamer Blick ist wichtig. Einmal saß ich in einer Fernsehsendung neben dem damaligen Rapid-Präsidenten Michael Krammer und warf ihm vor, dass der Verein mit jedem neuen Trainer „bei Null“ beginne. Krammer schaute mich verdutzt an – und wiegelte ab.

Heuer war es wieder einmal so weit: neuer Trainer, Neustart. Eine 30-köpfige Mannschaft wurde zusammengekauft – doch es passt wieder einmal nichts zusammen.

Die Versorgungsanstalt

Rapid hat in der Regel zwei Ideen zur sportlichen Entwicklung. Die erste: Man schnappt einem Dorfklub den Erfolgstrainer weg. Die Milchmädchenrechnung dazu lautet: Wer mit dem Mittellosen erfolgreich ist, muss mit dem Reichen durchstarten. Die Prognose ging nie auf, weil die Trainer bei ihren Dorfklubs taktisch verteidigen konnten und beim großen Rapid plötzlich angreifen sollten. Zweite Idee: Man setzt eine Spieler-Legende auf die Trainerbank, die als pater familias die Fans beruhigen soll.

Rapid ist zu einer Versorgungsanstalt für ehemalige Größen geworden. Ein aktueller Auszug aus dem Angestelltenverzeichnis des Familienbetriebs: Trainer Ferdinand Feldhofer, Sportdirektor Zoran Barisic und Tormanntrainer Jürgen Macho waren Rapid-Spieler. Das gilt auch für: Talente-Manager Martin Hiden, Rapid-II-Trainer Stefan Kulovits, Rapid-II-Co-Trainer Patrick Jovanovic und Rapid-II-Team-Manager Tamas Szanto. Zwei Legenden (Gerry Wilfurth und Michael Hatz) beraten das Präsidium. Und für den Fußballgott der 2000er-Jahre wurde sogar ein eigener Posten erfunden: Steffen Hofmann wurde zum Rapid-Sport-Koordinator.