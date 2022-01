Erstens: Social Media und Fast Food bringen eine "instant gratification" - also eine sofortige Befriedigung. Wenn man ein Posting verfasst und prompt ein Like bekommt, fühlt sich das gut an - offline hingegen bekommt man oft keine prompte Rückmeldung oder gar Zustimmung. Die sozialen Kanäle sind extra so programmiert, dass User:innen das Gefühl rascher Bestätigung erhalten. Auch Fast Food schmeckt gut, ist schnell und unkompliziert konsumierbar. Aber diese prompte Befriedigung hat einen Preis. Viele Formen von Fast Food haben einen hohen Kaloriengehalt, stellen nicht die ausgewogenste Ernährung dar.



Zweitens: Was ich an Medien oder Nahrungsmitteln konsumiere, hängt auch von meinen ökonomischen Möglichkeiten ab. Zum Beispiel sind soziale Medien in der Regel kostenlos und niederschwellig. Wenn man abends erschöpft vom Job heimkommt, ist es leichter, geistesabwesend durch den Feed zu scrollen, als zum Beispiel einen langen, komplexen Online-Artikel zu lesen. Dazu kommt, dass immer mehr Zeitungen Geld für ihre ausführlicher recherchierten Texte verlangen. Ähnlich wie beim Essen gibt es online die Gefahr, dass nicht jede:r Zeit und Geld hat, auf die eigene Informationsdiät zu achten.



Drittens: Marketing und Psychologie werden sowohl von den Fast-Food-Riesen als auch von den Social-Media-Konzernen geschickt eingesetzt. Zum Beispiel kann es sein, dass man beim Fast-Food-Laden eigentlich gar keine Pommes oder nur eine kleine Portion wollte, aber dann wegen der Preisgestaltung oder der verlockend aussehenden Menüpräsentation doch zur Maxi-Portion greift-und somit mehr konsumiert, als man geplant hatte. Ähnlich ist das im Fall der sozialen Medien: Oft denkt man sich, man schaut "nur fünf Minuten" in die App. Doch der Feed wurde womöglich genau so designt, dass man das Gefühl bekommt, etwas Wichtiges zu verpassen, wenn man nicht weiterscrollt. In beiden Fällen profitieren die Unternehmen: Sie verkaufen mehr Produkte beziehungsweise können mehr Werbung einblenden.