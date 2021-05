Reportage: Ein Sexshop wie damals

Es geht um die Wurst. Wenn Harald Matzel über Sex spricht, dann redet er gern übers Essen. „Freuen Sie sich, wenn auf Ihrem Teller jeden Tag ein Burenwürstel liegt?“, fragt er mit bis zum Haaransatz hochgezogenen Augenbrauen. „Ich habe gestern Kaiserschmarren gegessen und freue mich am Abend auf Kartoffelpüree.“ Früher hätten ihn viele seiner Freunde um seinen Job beneidet. Was seid ihr doch für Stoffel, habe er geantwortet: „Ihr habt keine Ahnung. Ich verkaufe das wie Wurstsemmeln, esse aber nicht jeden Tag eine.“ Man brauche, sagt Matzel, eine gewisse Distanz zu den Dingen.

In seinem Fall sind die „Dinge“ schnell erklärt. Sex in allen möglichen und unmöglichen Schattierungen ist seit Jahrzehnten sein Thema, und bei allem kaufmännischen Ernst, den das Sujet erfordert, geht er sein Fachgebiet auch gern mal kulinarisch an. 1977 hat er seinen Sexshop in der Margaretenstraße nahe der Wiener Innenstadt gemeinsam mit einem Kompagnon aufgesperrt, ein paar Jahre darauf ging es für ihn erst richtig los. Seit 40 Jahren steht Matzel ohne einen einzigen Tag im Krankenstand zu den Geschäftszeiten hinter der Verkaufstheke. Mehr als sein halbes Leben steckt hier drin. „Lotos“, verkündet die in grellem Graffito gesprühte Inschrift über dem Portal den Namen des Shops, nach der Lotosblume. Die Wasserpflanze hat die Fähigkeit, Schmutz von sich zu weisen. In Asien ist sie das Sinnbild für Reinheit und Treue. Auf seine Weise war Matzel schon immer Praktiker und Philosoph.