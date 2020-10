profil-Morgenpost: Können Sie Krise?

„Das was am Leben komisch ist, sind die Krisen. Alles, was nicht Krise ist, ist nicht komisch”, sagte Viktor von Bülow, der wäre er noch am Leben, sicher eine Latte Sketches über das Beziehungs-Leben in Coronistan ersonnen hätte.

Allerdings muss man hinzufügen: Loriots Credo funktioniert nur aus der Distanz eines zeitlichen Abstands. Ganz im Sinne eines anderen Satirikers namens Charlie Chaplin, der zeitlebens die Formel „Tragödie + Zeit = Komödie” zu seinem Lebensmotto gemacht hat.

Noch stecken wir mitten drinnen, in der größten Krise des 21. Jahrhunderts. Und dennoch können Sie wahrscheinlich an sich selbst, aber auch an Ihren Kindern, Freunden, Partnern und Verwandten beobachten, dass der Umgang mit der neuen Normalität und ihren Konsequenzen auf Menschen höchst unterschiedliche Auswirkungen hat.

Eine taufrische Studie des Instituts Integral über die österreichische Seele, die Edith Meinhart analysiert, zeigt, dass sich der „harte Kern der Besorgten” nach sieben Monaten im Ausnahmezustand, vor allen aus älteren Menschen, die aus gehobenem Milieu stammen und die Regierungsparteien wählen, zusammensetzt.