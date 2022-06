Sebastian Hofers Lexikon der modernen Emotionen – Nummer 10: Indexvertrauen

_______________

Gefühl Nr. 10: Indexvertrauen – das Gefühl, dass der ATX mir die Welt erklärt

Die Lebensqualität meiner Arbeitstage bemisst sich jetzt schon seit geraumer Zeit in Prozentwerten. Plus 0,5 Prozent: ganz okay, man ist Schlimmeres gewöhnt. Plus 3 Prozent: fantastisch, aber Skepsis bleibt angebracht. Minus 0,7 Prozent: auch schon wurscht. Minus 4 Prozent: geh bitte!

Begonnen hat das ungefähr im März 2020. Der Zusammenhang war einfach nicht zu übersehen, selbst für Finanzdeppen wie mich: Welt schlittert in Pandemiekatastrophe, ATX rauscht in Keller, DAX und Dow Jones sind längst dort. Geht’s der Welt schlecht, geht’s der Börse schlecht. In den Monaten danach hat sich diese Wahrnehmung bestätigt, Corona und die Indizes machten im Parallelschwung Geschichte: sanfte Erholung über den Sommer, drastischer Einbruch mit dem ersten Herbsthusten, Euphorie bei Impfzulassung, Panik bei Mutationsentdeckung, und so weiter, und so fort.