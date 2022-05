Sebastian Hofers Lexikon der modernen Emotionen – Nummer 9: Halbstärke

_______________

Gefühl Nr. 9: Halbstärke – das Gefühl, dass man zwar sehr viel macht, aber nur wenig wirklich fertigbekommt.

_______________

Unlängst, beim Einsteigen in den Eurocity: mit halbem Ohr das Übergabegespräch des Zugteams belauscht: Ab Wagen 9 in Fahrtrichtung sind die meisten Toiletten gesperrt, das W-LAN spinnt und Wagen 8 liegt komisch in der Kurve, war in den vergangenen Wochen aber eh schon viermal in der Werkstatt. Mit nicht besonders großer Euphorie zugestiegen, am Ende trotzdem heil angekommen (allerdings 20 Minuten zu spät). Das ist das Beruhigende am Bahnfahren: Alles ist auf Schiene, es gibt kein Ausweichen oder Umdrehen, und das ganze Unternehmen definiert sich, trotz aller Probleme, die unterwegs vielleicht auftreten mögen, von seinen Endpunkten her. Abfahrt und Ankunft, früher oder später.