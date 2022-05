Sebastian Hofers Lexikon der modernen Emotionen – Nummer 8: Zwei-Faktor-Panik

Genau 25 Jahre ist es jetzt her, dass der IBM-Computer Deep Blue den damaligen Schachweltmeister Garri Kasparow in sechs Partien besiegte. Kasparow war danach ziemlich am Boden, und ich bin seinem Vorbild gefolgt. Sie wahrscheinlich auch. Die Rechner haben uns mattgesetzt. Die Vision, die James Cameron in seinen „Terminator“-Filmen entwarf, also dass künstliche Intelligenzen die Menschheit unterwerfen würden, hat sich ganz ohne schwere Waffen bewahrheitet: Anstatt unserem eigentlichen Leben nachzugehen, unsere Arbeit zu machen oder unsere Freizeit zu genießen, tragen wir uns in Anmeldefenster ein und suchen nach dem richtigen Passwort. Denn es hört bei der Arbeit ja nicht auf, auch bei der Bestellung von Mittagsmenüs und der Reservierung von Schwimmbadkarten stehen wir vor der ewigen Anmeldefrage, beim Verkauf von Schuhen oder beim Parkscheinausfüllen, vorm Kinobesuch und vorm Streamen sowieso. Um uns endgültig zu verhöhnen, wurde das Feld „Angemeldet bleiben“ erfunden, das wir jedes Mal anklicken, ohne dass wir deshalb auch nur ein einziges Mal irgendwo angemeldet geblieben wären.

Bitte drücken Sie jetzt die Rautetaste!

_______________

Wie oft habe ich dieses Gefühl: stündlich

Mit welchen Gefühlen ist es artverwandt: Versagensangst, Technophobie, innere Unruhe

Wenn ich über dieses Gefühl ein Lied schreibe, trägt es folgenden Titel: Schatzi123

_______________

