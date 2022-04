Sebastian Hofers Lexikon der modernen Emotionen – Nummer 5: Freiheitstress

Andererseits lässt sich diese Empfindung auch andersherum fassen: Vielleicht liegt es nämlich gar nicht an mir, sondern an dir, an ihnen, an der Welt? Vielleicht will ich nur deshalb nicht so gerne raus und feiern gehen, weil es halt nichts zu feiern gibt oder weil es da draußen gar nicht so prickelt, wie ich gern glauben möchte?

Die große Angst, etwas zu verpassen, die Fear of Missing Out (FOMO), die einen früher einmal ja auch schon einmal erheblich gestresst und auf allerlei Veranstaltungen getrieben hat, ist einer neuen Furcht gewichen: Dem unangenehmen Verdacht, dass es da draußen gar nicht so viel zu verpassen gibt – oder zumindest nichts, was einen stressen müsste. Nennen wir es: Fear of Missing Nothing (FOMN). Und sagen wir einmal so: Danke, aber heute nicht.

_______________

Wie oft habe ich dieses Gefühl: zwei bis dreimal wöchentlich, gehäuft an Freitagen und Samstagen

Mit welchen Gefühlen ist es artverwandt: Horror Vacui, Furcht vor der Freiheit

Wenn ich über dieses Gefühl ein Lied schreibe, trägt es folgenden Titel: Guat is gonga, nix is gscheng

_______________

Bisher erschienene Teile: