Seit vergangenen Mittwoch öffentlich wurde, dass die drei Taylor Swift-Konzerte in Wien wegen Sicherheitsbedenken abgesagt werden müssen – profil berichtete über den vereitelten Terroranschlag und den Werdegang des Terror-Verdächtigen – haben die Fans der amerikanischen Musikerin einfach die Straßen zur „The Eras Tour“ gemacht. Besonders am Wiener Stephansplatz und in der Corneliusgasse im sechsten Bezirk (ein Song von Swift heißt „Cornelia Street“) ging es zur Sache. Pailletten, Cowboy-Stiefel, Rüschenkleider. Taylor Swifts Musik spielte aus mitgebrachten Bluetooth-Boxen, Anrainer:innen winkten aus Fenstern oder verteilten Wasser. Ein Pärchen aus Großbritannien, extra für die Tour angereist, tanzte zu „Love Story“, ihrem Hochzeitssong. Etwas weiter weg erklärt ein junger Mann in weißem Glitzer-Frack: „Jetzt hier zu sein, bedeutet der Fan-Community viel.“ Beim Song „The Smallest Man Who Ever Lived“ müssen alle mitmarschieren: „Were you sent by someone who wanted me dead? Did you sleep with a gun underneath our bed?“ („Wurdest du von jemandem geschickt, der mich tot sehen wollte? Hast du mit einer Pistole unter unserem Bett geschlafen?“) „Das passt richtig zur Situation gerade“, sagt eine junge Frau zu ihrer Freundin.

Irgendwie konnte sich niemand diesem neuen Kollektiv der „Swifties“ entziehen, kurzzeitig war ganz Wien ihre Bühne und jeder ein Teil der Show.