Tauwetter #13: Wenn die Klimaerhitzung Menschen in die Flucht treibt

Immer höhere Temperaturen, anhaltende Dürren und steigende Meeresspiegel: Schon heute treibt die Klimaerhitzung Menschen in die Flucht. Wer dafür verantwortlich ist und was dagegen getan werden kann, darüber sprechen Christina Hiptmayr und Joseph Gepp mit den Politologinnen Sonja Buckel und Judith Kopp in der 13. Folge von Tauwetter. Denn verursacht wird die Klimakrise von den reichen Gesellschaften im globalen Norden, betroffen sind - noch - vorwiegend die Menschen im globalen Süden, die ihre Lebensgrundlagen verlieren. Die beiden Wissenschafterinnen von der Universität Kassel haben im Auftrag der Wiener Arbeiterkammer eine Studie („Das Recht, nicht gehen zu müssen“) zum Thema verfasst, die hier downloadbar ist: https://wien.arbeiterkammer.at/fluchtursachen

„Tauwetter“, das bezeichnet Zeiten der Schneeschmelze ebenso wie Phasen politischen Aufbruchs. „Tauwetter“, so heißt auch der neue profil-Podcast zur Klimakrise und deren Bekämpfung - mit Fokus auf Österreich. Er erscheint jeden zweiten Freitag.

Folgen Sie uns auch auf Twitter.