Totale Erschöpfung: Das Leiden der Post-Covid Gesellschaft

1)An manchen Tagen im Homeoffice

A)...bleibe ich den ganzen Tag im Pyjama und verlasse das Haus auch nach der Arbeit nicht. (3 Punkte)

B)...ich bastle mir einen Bürozustand und setze mich so an den Schreibtisch, dass ich jederzeit Besuch empfangen könnte. (5)

C)Ich kriege soziale Mangelerscheinungen und vermisse die Kollegen. (7)

2) Sie wachen morgens mit einem Hangover auf und denken:

A) Dieser Kater war den Rausch von gestern absolut wert. (7)

B) So geht das nicht weiter. Ich muss radikal detoxen. (5)

C) Besser benebelt. So tut zwar der Kopf weh, aber die Realität wird wenigstens schaumgebremst. (3)

3) Worauf freuen Sie sich gerade?

A) Ist es nicht obszön, sich auf irgendwas zu freuen, wenn die Weltlage dermaßen katastrophal ist? (3)

B) Ich arbeite mich von Kleinigkeit zu Kleinigkeit vor: einmal gönne ich mir einen Blumenstrauß, dann eine Entspannungs-Massage.(5)

C) Ich freu mich auf alle Überraschungen, die das Leben für mich bereit hält. Und halte es mit John Lennon, der sagte: „Wie bringst du Gott zum Lachen? Indem du Pläne machst.” (7)

4) In Ihrem Job fühlen Sie sich gerade wie?

A) Ich mach mir über den Job nicht wahnsinnig viele Gedanken, sondern erledige einfach, was zu tun ist. Selbstverwirklichung ist es nicht gerade. (5)

B) Meine Chefin/mein Chef sieht mich nicht. Das, was ich leiste, wird überhaupt nicht geschätzt. (3)

C) Manchmal nervt der Job, aber generell habe ich Glück, etwas gefunden zu haben, wofür ich auch morgens gerne aufstehe. (7)

5) Haben Sie eine Beziehung? Und wie fühlt die sich an?

A) Nein, sowas interessiert mich gerade nicht, zuviel Stress, maximal Affären. Ich komme gut alleine zurecht. (3)

B) Ja,ist aber schon mehr eine Gewohnheitsgeschichte als sonst was. Aber ich habe Angst vor dem Alleinsein. (5)

C) Ich weiß, das klingt kitschig, aber ich kann guten Gewissens behaupten: Meine Partnerin (mein Partner) ist auch mein bester Freund. (7)

6) Wie wichtig sind Ihnen Freundschaften?

A) Extrem. Sie sind meine Ersatzfamilie. Denn Freunde sind Gottes Entschuldigung für Verwandte, Copyright George Bernhard Shaw. (7)

B) Ich bin nicht so der soziale Typ, bleibe lieber nur für mich und ein völliger Versager beim Smalltalk. (3)

C) Ich bin durchaus kontaktfreudig, habe aber mehr Bekannte, als so richtige „Besties” (Jargon-Abkürzung: Best friend) (5)

7) Haben Sie schon einmal über Psychotherapie nachgedacht?

A) Nein. Was soll mir das bringen, mit jemand um teures Geld über meine Probleme zu labern? Das kriege ich allein hin. (3)

B) Sicher. Ich habe schon viel ausprobiert: Psychodrama, Familienaufstellung, Gestalttherapie. Damit investiert man in die Prävention. (7)

C) Ein Jahr gebe ich meinem Psychiater noch, dann geh ich nach Mariazell. Nein, Scherz: Psychotherapie ist Teil meiner Alltagskultur.(5)

8) Welches dieser Zitate passt am besten auf Ihr aktuelles Leben?

A) „Each time I find myself flat on the face/I pick myself up and get back in the race.” (Frank Sinatra/„That’s Life”) (5)

B) „And you may ask yourself, "Am I right, am I wrong?

And you may say to yourself, "My God, what have I done?" (Talking Heads/ „Once in a Lifetime”(3)

C) „Life is like a box of chocolates/you never know what you are gonna get.” Tom Hanks im Film „Forrest Gump” (7)

Auflösung: Dieser Test entbehrt jeglichen wissenschaftlichen Fundaments, entstand aber nach Interviews mit vielen Expertinnen (Psychiaterinnen, Psychologinnen, Ärztinnen) und mit Menschen, die sich in einer seelischen Verunsicherung befanden oder einen solchen Zustand wieder hinter sich lassen konnten. Bei einer Punkteanzahl von 56 – 46 scheinen Sie Ihr Leben (abgesehen von den üblichen Ups und Downs) im Griff zu haben und ausreichen Selbstvertrauen in Ihre Gestaltungsfähigkeit zu besitzen. Im Punktebereich 45 bis 36 ist Wachsamkeit oder, so der Insta-Terminus, #Selfcare angesagt: mehr Auszeiten anlegen, Erreichbarkeit reduzieren und Tempo rausnehmen. Von 35 bis 24 Punkten wäre Handlungsbedarf geboten wie ein Erstgespräch bei einem Psychotherapeuten, der im Idealfall auch ein Psychiater ist.