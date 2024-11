Die Tätigkeit des Boxens ist den meisten Menschen in groben Umrissen bekannt. Boxen, das war lange Zeit das bevorzugte Podium für Kraftkerle, Kneipenschläger und Kleinkriminelle, eine zirkusähnliche Jahrmarktattraktion, alte Kampfschule, ausgetragen in Hinterhöfen und Kellergeschossen. Boxen findet heute meist in Fitnessstudios mit modernen Kraft- und Ausdauergeräten, Kurz- und Langhanteln, Desinfektionsspendern, Sanitärräumen mit Wasserfall-Duschen statt. Der Faustkampf als Mode, die Abenteuer im Alltag verspricht.

Die Schublade mit den pugilistischen Standardsätzen zieht er selten auf. „Ich bekam als Profi einiges auf die Pfeif’n. Meine Nase ist schief“, sagt er in galantem Vorstadtwienerisch: „Der Nase nach, das heißt bei mir so viel wie: Ich laufe im Kreis.“ Es gibt niemanden in Österreich, der so viel vom Boxen versteht wie Nader.

Nader, 34, bestritt in seiner Karriere als Profiboxer 29 Kämpfe, die meisten davon hat er gewonnen, dreimal ging er k.o. Er hat nationale und internationale Titel errungen, war unter den fünf weltbesten Athleten des Verbands IBF. Boxen ist sein Leben. Mit sieben Jahren stand er erstmals im Ring, mit elf gewann er seinen ersten Kampf nach Punktentscheidung. Das Boxen kennt die Schläger und Fighter, Athleten mit der Mentalität einer Abrissbirne, brutal, roh, aggressiv, als wollten sie die Welt zerstückeln. Nader dagegen war immer ein Techniker, ein Faustfechter. Boxen, wie Nader es versteht, ist auch der Versuch, Dampf aus dem Kessel zu nehmen, überschüssige Kraft in Sport zu verwandeln.

Während der langen Minuten im Ring sinkt das Herz in Anbetracht der körperlichen Strapazen in die Hose. Nur langsam kehrt es an den angestammten Platz zurück. Die Beine und Arme wirken irgendwann auch nicht mehr so, als gehörten sie einer Marionette. Wenige Schläge im Boxring mit Marcos Nader – es fühlt sich dennoch wie ein kleiner Sieg an. Es ist sicher kein Zufall, dass Nader einen schwarzen Hoodie mit Krone auf der Brust übergestülpt hat.

Viele Boxverhaltenslehren, sagt Nader, seien direkt ins eigene Leben umklappbar: Disziplin, Durchsetzungsvermögen, Kondition, Koordination. Kampf dem inneren Schweinehund. Dazu Höflichkeit und Respekt. Es wird nirgendwo so viel geherzt und umarmt wie nach einem Boxkampf im Ring. Nach dem Schlussgong fallen Boxer wie Liebende übereinander her.

Fitness, Training, Spaß

In Wieden, dem 4. Wiener Gemeindebezirk, nahe der Innenstadt, sind gleich zwei Lifestyle-Boxstudios zu finden.

„Fame“ und „Backyard“ nennen sich die auf Sauber- und Helligkeit getrimmten Clubs. Mehr Box-Boutique-Atmosphäre, weniger Trainingsfolterkammern. Alles hier ist aufgeräumt, gediegen, strahlend weiß, von der Wand- und Deckenfarbe bis zu den Boxhandschuhen. Niemand will seine Gegner in blutige Klumpen Fleisch verwandeln, das Gesicht des Gegenübers in allen Farben zum Schillern bringen. Es geht um Fitness, Training, Spaß. „Look like a beauty, punch like a beast“, strahlt im „Fame“ der Merksatz in Neonviolett, der zweiten Station auf dem Box-Parcours. Man würde gern wissen, was Muhammad Ali, dem 2016 verstorbenen Halbgott des Boxens, dem Sport-Luftikus, dem man alles verzieh, dazu eingefallen wäre.

Sandsack will man im „Fame“ keinesfalls sein, wenn dieser von Studioleiter Philip Marx mit gepolsterten Fäusten beackert wird. Marx, 28, ist Betriebswissenschafter und Kraftsportler. Peng. Gerader Schlag zum Sack. Jab. Peng. Jab. Aufwärtshaken. „Die

Magie des Boxens: Unfitte werden fit gemacht, Träge macht es diszipliniert, Scheue werden selbstsicherer“, wird Marx später sagen, erstaunlich schnell wieder im Ruhepuls.

Im Fitnessboxclub „Fame“ wird Faustkampf zur Disco: Im Keller in der Karolinengasse blinkt es in allen Farben, Musik wummert aus Lautsprechern, schwarze Wassersäcke baumeln wie dralle Tränen aus Plastik an Ketten von der Decke, am DJ-Pult auf einer kleinen Bühne die Trainerin mit Headset: „Das sieht sehr gut aus! Nehmt die Hüfte schön mit!“ Eine Trainingseinheit dauert 50 lange Minuten, kartätscht wird nur der Wassersack, keine Ringgegner. Der Kampf gegen sich selbst im Keller-Disco-Dome. Boxen als bunte, schrille, laute Veranstaltung.

Mann gegen Mann

Boxen ist eine der ältesten Sportarten überhaupt. Wo soll man anfangen? Am besten beim Schlimmsten. In der Antike bekämpften Gegner einander mit bloßen Fäusten, um die Lederriemen gewickelt waren, deren scharfe Kanten klaffende Wunden verursachten; in das Riemengeflecht wurden gelegentlich Nägel eingewoben, Buckel aus Blei schlugen Zähne, Ohren und Nase kaputt. Antike Statuen zeigen Platzwunden und sogenannte Blumenkohlohren, von den vielen Schlägen verknorpeltes Ohrmuschelgewebe.

Erst mit den zwölf Regeln des Marquis von Queensberry, um 1865 eingeführt, die unter anderem das Tragen von Boxhandschuhen und das Auszählen bei Niederschlägen vorschrieben, wurde der Faustkampf zur sportlich-fairen Auseinandersetzung.

Lange Zeit war Boxen vom Ruch des Verbotenen umweht. Bis 1908 galt in Deutschland ein polizeiliches Verbot, Boxkämpfe öffentlich auszutragen. In Österreich waren öffentliche Box-Abende bis 1919 verboten. Ab Mitte der 1920er-Jahre erlebte die Kraftathletik schließlich ihren stürmischen Aufstieg.

Die nicht ganz substanzlosen Vorurteile übers Boxen lauten: Der Wettkampf mit Fäusten sei ein mit Gewalt und Geschäft, Schiebungen und Schwindeleien imprägniertes Milieu, ein Tummelplatz der Halbwelt: Mann gegen Mann, der träge Tanz tumber Körperklötze. Das ist, wenn überhaupt, die halbe Wahrheit. Boxen kommt dem Ideal praktizierter Körperschulung ziemlich nahe, es vereint Faust und Geist, Kraft und Intellekt.