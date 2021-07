Unwetter und Überschwemmungen: Bilder des Ausnahmezustands

Die Hochwasserkatastrophe gilt in Deutschland als Schwerste der letzten Jahrzehnte. Vier Tage nach den verheerenden Unwettern in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der Todesopfer in Deutschland auf über 150 gestiegen. Zahlreiche Häuser wurden zerstört. Brücken, Straßen und Bahnstrecken liegen in Trümmern. In Erftstadt westlich von Köln suchen zahlreiche Menschen noch nach ihren Angehörigen.

Am Montag entspannte sich die Lage in Nordrhein-Westfalen ebenso wie in den meisten anderen Hochwassergebieten im Westen Deutschlands. In den kommenden Tagen soll es laut Wetterprognosen weitgehend trocken bleiben. Indes kommt es nun aber zu einer Debatte über Versäumnisse beim Bevölkerungsschutz. Eine britische Wissenschafterin warf den deutschen Behörden "monumentales" System-Versagen bei der Flutkatastrophe vor.