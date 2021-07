„ Das Recht, nicht gehen zu müssen“

Einschneidende Maßnahmen sind so oder so alternativlos, wie meine KollegInnen Christina Hiptmayr und Joseph Gepp jeden zweiten Freitag im profil-Klimapodcast „Tauwetter“ erörtern (ein Podcast-Abo lohnt sich auf jeden Fall). Denn: Die Folgen der Erderwärmung sind bereits überall spürbar. Die Temperaturen steigen, es folgen Hitzewellen, anhaltende Dürren, dann wieder Unwetter und Überschwemmungen. Egal ob in Kanada, bei unseren europäischen Nachbarn oder hier in Österreich. In der aktuellen, sozusagen taufrischen Episode, sprechen die beiden mit den deutschen Wissenschafterinnen Sonja Buckel und Judith Kopp über die Frage, wie die Klimaerhitzung Menschen in die Flucht treibt – und was dagegen getan werden kann. Die Politologinnen haben zu dem Thema im Auftrag der Wiener Arbeiterkammer eine Studie verfasst. Vielsagender Titel: „Das Recht, nicht gehen zu müssen“.