Im Jahr 1995 strebte Khol das Amt des ÖVP-Parteiobmanns an. Geworden ist es Wolfgang Schüssel. In den letzten – bleiernen ­– Jahren der SPÖ-ÖVP-Koalition war Schüssel Vizekanzler, Khol Klubobmann. Mit am Bild (1996): Bundeskanzler Franz Vranitzky und SPÖ-Klubobmann Peter Kostelka.