Vom Ende der Ideologie – und warum das keine gute Nachricht ist

Vieles davon hängt am Rechtsverständnis, das im politischen Diskurs zunehmend brüchig wird. Der klassische Liberalismus hat die Freiheit des Individuums (und des Marktes) durch Rechtsverbindlichkeit und individuelle Moral sowohl zu sichern als auch einzuhegen versucht. Die politische Ideologie der Rechten, die bekanntlich auch etymologisch in die Unterscheidung zwischen links und rechts, gauche et droite, eingegangen ist (weil es die Sitzordnung in der französischen Nationalversammlung begründete), war das erhöhte Rechtsbewusstsein zur Aufrechterhaltung der bestehenden Ordnung und der harten Ahndung von Abweichungen – deren Ursachen zweitrangig bleiben.

Interessanterweise befinden wir uns in einer politischen Situation, in der allgemein verbindliche Normen im rechtskonservativen Kontext zunehmend offen ignoriert oder angegriffen werden können. Offenbar lassen die politischen Kräfteverhältnisse das zu. Über das Strafregister von rechtsnationalistischen Parlamentsfraktionen lässt sich abendfüllend sprechen. Erst vor wenigen Wochen wurde ein ehemaliger Kärntner FPÖ-Funktionär wegen des Besitzes von Darstellungen von Kindesmissbrauch verurteilt, gut ein Jahr, nachdem ein ehemaliger Grazer FPÖ-Politiker wegen desselben Sachverhalts vor Gericht stand. Das Thema Kindesmissbrauch ist, kaum nötig zu erwähnen, ein Schlüsselthema, mit dem sich die Rechtsnationalisten als Hüter von Recht und Ordnung zu profilieren versuchen. Gegen mehrere Grazer FPÖ-Funktionäre – darunter auch der oben Genannte – wird zudem wegen verschwundenen Geldern aus der Klubkasse ermittelt. Man darf gespannt auf die parteipolitischen Konsequenzen warten. Vermutlich lange.

Donald Trump ist seinerseits der erste strafrechtlich verurteilte Präsident im Weißen Haus: „schuldig in allen 34 Anklagepunkten“. Die Epstein-Files sind noch nicht einmal aufgearbeitet. International sind Trumps Angriffe auf den Internationalen Strafgerichtshof (deren Echo ja auch in Deutschland und Österreich nachhallt) historisch zwar nicht ohne Vorläufer – die USA haben der internationalen Strafgerichtsbarkeit von jeher Widerstand entgegengesetzt –, aber in ihrer Drastik beispiellos.

Im nordalpinen Nachbarland ist mit der Rhetorik von „Staatsräson“ und „Drecksarbeit“ und mit einem Innenminister, der sich mit seiner Asylpolitik über das Bundesverwaltungsgericht hinwegsetzt, ebenfalls neues Terrain betreten worden. Konservative verzichten zunehmend auf den Schein, ihre strategischen Interessen auf Basis von „Rechtsstaatlichkeit“ allgemein vermittelbar zu machen. Das verdeutlicht die derzeit wirksamen politischen Kräfteverhältnisse. Aber es unterstreicht auch das Rechtsverständnis, für das Law and Order einmal die Ideologie war.

Identitätspolitik und Ideologie

Die zynische Idee einer staatlichen Souveränität, die durch keine demokratischen Kontrollorgane mehr gezügelt wird, weil der Souverän zu jeder Zeit die Ausnahme definieren darf, wurde wesentlich durch den deutschen Juristen Carl Schmitt definiert, Sauerländer wie Friedrich Merz und nach einschlägiger nationalsozialistischer Karriere Berater zahlreicher konservativer Denker der Bonner Republik. Schmitt konnte sich als anti-ideologischer Entlarver scheinbar heuchlerischer moralischer Ordnungen gerieren (ohne dabei allerdings auf wuchernde theologische Meta-Diskurse zu verzichten). So konnte er pointieren: „‚Menschheit‘ ist ein besonders brauchbares ideologisches Instrument imperialistischer Expansionen.“ Und: „Wer Menschheit sagt, will betrügen.“