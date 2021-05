Was ist los mit Österreichs Männern?

Die Attacken trafen sie in ungeahnter Wucht: Als Beate Meinl-Reisinger 2019 nach fünf Wochen Babypause und der Geburt ihrer dritten Tochter wieder als Parteivorsitzende der NEOS zurückkehrte, hatte sie nicht mit so vielen Hass-kommentaren (durchaus auch von Frauen) gerechnet. Mit den Angriffen auf ihre Privatsphäre fiel „eine Schutzhülle“: Bis dorthin wollte sie sich eigentlich nicht zu Frauen- und Familienthemen äußern: ,,Das war ein Irrglaube – es ist leider notwendig.“ In einem ausführlichen Interview spricht die Juristin, die 2018 die Nachfolge von Matthias Strolz antrat, über verbale Gewalt, die „schändliche Rolle der sozialen Medien“, die aktuelle Gewaltschutzdebatte und darüber, in welchen chauvinistisch-patriarchalen Gesellschaftsstrukturen sich unser Land noch immer befindet.