ZARA Rassismus Report 2020: „Wir müssen das ernst nehmen“

Struktureller Rassismus

„Rassismus findet sich in allen Lebensbereichen und ist im System verankert,“ sagt die Leiterin der ZARA-Beratungsstellen Dilber Dikme.

Weltweit konnte laut Report festgestellt werden, dass bei Menschen mit Flucht- oder Migrationsgeschichte sowie bei Black, Indigenous und People of Colour (BIPoC) überdurchschnittlich hohe Infektionsraten sowie viele schwere Krankheitsverläufe in Zusammenhang mit Covid-19 vorliegen. In Dänemark etwa war das Risiko an Covid-19 zu erkranken für Menschen mit Migrationsgeschichte drei Mal höher als jenes von Menschen ohne Migrationsgeschichte.

Keine Überraschung für ZARA. Hürden im Zugang zum Gesundheitssystem seien strukturell bedingt. Oft würden Vorerkrankungen nicht erkannt, chronische Stresserkrankungen nicht behandelt, Rassismuserfahrungen ignoriert. Sprachliche Barrieren erschweren Menschen, sich umfassend über das Corona-Virus zu informieren.

Zudem arbeiten BIPoC oder Menschen mit Flucht- bzw. Migrationsgeschichte häufiger in systemrelevanten Jobs, in welchen Homeoffice nicht möglich ist, wie etwa in Supermärkten, im Lieferservice oder in der Gesundheitsversorgung. In weiterer Folge könne in den Milieus auch das Risiko einer Corona-Erkrankung steigen.