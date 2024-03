Zwei Gänge mit … Marina Lacković

Wenn man sich mit Lacković trifft, dann übernimmt sie das Kommando. Nach gerade einmal 20 Minuten kenne ich die Gastarbeitergeschichte ihrer Familie. Ich weiß, wie sie sich als Migrantenkind in Innsbruck gefühlt hat (als Außenseiterin), dass sie Tirolerisch reden kann (warum auch nicht, sie lebte ab ihrem dritten Lebensjahr in Innsbruck) und wie sie zu ihrem ersten Auftritt im Kabarett Niedermair kam (mit Glück). Ich erfahre, dass sie sich nach dem ersten Gespräch mit dem Niedermair-Chef blöd vorkam, weil sie ihren Text ausgedruckt dabeihatte, so als wäre das ein Job-Interview. Ich erfahre, dass ihre Freunde sie immer schon lustig fanden und dass sie zuletzt mit einer Frau zusammen war, dass ihre ehemalige Lebensgefährtin jetzt allerdings nur noch ihre beste Freundin ist.

Während sie lust- und appetitlos in ihrer Tomatensuppe (7,80) löffelt und ich mich frage, wie es der Koch bloß geschafft hat, jeglichen Geschmack aus der Spinat-Obers-Lachs-Sauce auf meinen Tagliatelle (18,60) herauszukochen, assoziiert sich Marina Lacković durch ihr Leben. Sie jagt Themen und Gags auf mein imaginäres Tonband, wie in einem Monolog, alles in Hochgeschwindigkeit und mit den Pausen nur an den Stellen, an denen sie Lacher erwartet. Fragen sind sinnlos, aber das ist egal, die Frau ist eine gute Erzählerin und weiß, wie man Pointen setzt. Mein Problem ist nur, dass ich jede einzelne der Geschichten schon kannte. Ich hatte vor unserem Essen zwei Texte über sie gelesen. Aber klar, am Ende sind Interviews für Kabarettisten offenbar nichts anderes als Soloprogramme, bei denen man seine besten One-Liner aneinanderreiht.

Das muss auch nicht schlecht sein, vor allem dann nicht, wenn die Geschichten so gut sind wie die Geschichte über ihren erfundenen Geburtsort. Lacković lässt ihre Bühnenfigur Malarina sagen, dass sie in „Picka Materina ohne Autobahnanschluss, Serbien“, geboren wurde. Die Journalistin eines sehr ernsthaften deutschen Radiosenders hat das nicht groß hinterfragt und in einem Text über Marina Lacković verwendet. Weil der Radiosender wirklich einen sehr guten Ruf hat und Eigenrecherche außerdem eher mühsam ist, haben das wiederum andere Journalisten in ihre Porträts übernommen und damit eine Art Intelligenztest geschaffen. „Picka Materina“ ist nämlich ein am Balkan gebräuchliches Schimpfwort, es bedeutet entweder „Arsch der Welt“ oder die Beschreibung eines Körperteils einer Mutter, Autobahnen kommen da wie dort nicht vor. Tendenziell würde man den Ausdruck eher auf einer Party von Rapid-Spielern nach einem Derbysieg erwarten als in einem Text in einem Qualitätsmedium, aber da kann Malarina nichts dafür.