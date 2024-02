Höhenflug und Blackout: Schauspielerin Anja Plaschg verstört in "Des Teufels Bad" die Berlinale

Sie sei in den letzten Jahren „irgendwie verstummt“, sagt sie. Die Gründe dafür seien vielfältig: die Pandemie, klar; dann das Leben als Alleinerzieherin, als Mutter einer zehnjährigen Tochter, habe sämtliche Zeitfenster, in denen sie etwas produzieren hätte können, schrumpfen lassen; und die Situation selbstständiger Künstlerinnen in dieser Gesellschaft hätte sich leider grundsätzlich verschärft. Tatsächlich liegt Anja Plaschgs letzte musikalische Veröffentlichung, das Album „From Gas to Solid / You Are My Friend“, fünfeinhalb Jahre zurück. Dabei war sie alles andere als untätig, die Welt hat davon nur nichts mitgekriegt. Das wird sich in den kommenden Tagen, so viel darf man prognostizieren, ändern.

Unter Soap&Skin, ihrem Nom de guerre, den sie sich noch im Teenageralter verpasst hat, legte Anja Franziska Plaschg, geboren 1990 in der Steiermark, drei international akklamierte Alben vor, die ersten beiden 2009 und 2012, das bislang jüngste eben im Herbst 2018. Seither hat sie vor allem, wenn sie nicht gerade – wie 2021 geschehen – Kulturereignisse wie die Wiener Festwochen eröffnet, unter Ausschluss der Öffentlichkeit gearbeitet. Allein drei Jahre lang hat ein Filmprojekt namens „Des Teufels Bad“ ihre Zeit okkupiert, sie in doppelter Hinsicht in Atem gehalten. Denn sie hat dafür nicht nur den sinistren Soundtrack komponiert, sondern gleich auch die Hauptrolle übernommen. Die Weltpremiere jenes Werks hat nun, am Dienstagabend, im Wettbewerb der Filmfestspiele in Berlin stattgefunden.

Schwester Courage

Und der Part der Agnes, einer frischverheirateten Bäuerin im Oberösterreich um 1750, hat es in sich. Denn es geht in „Des Teufels Bad“, inszeniert von dem versierten Regie-Duo Veronika Franz und Severin Fiala („Ich seh Ich seh“), um ein schauerliches, historisch dokumentiertes Phänomen: Allein im deutschsprachigen Raum wurden mehr als 400 Fälle gottesfürchtiger, lebensmüder Frauen aktenkundig, die sich – um der Todsünde des Suizids auszuweichen – genötigt sahen, Kinder zu ermorden, ihre Tat anschließend zu beichten und sich endlich, gereinigt von allen Sünden, hinrichten zu lassen. Um die Rolle einer derart verzweifelten, sich schrittweise abkapselnden, ihrer Depression zum Opfer fallenden Frau, die zur Täterin werden muss, tatsächlich zu übernehmen, erfordert es Courage. Die Idee allein würde schon die Mutkontingente erfahrener Filmschauspielerinnen sprengen. Aber Plaschg hatte, als sie zusagte, gerade eine einzige größere Filmrolle gespielt, im Wesentlichen bloß sich selbst – in der semidokumentarischen Kinoarbeit „Die Geträumten“ (2016). Die Filmemacherin Ruth Beckermann hatte sich damals, wie sie im Gespräch mit profil sagte, für Anja Plaschg entschieden, „weil sie diese enorme Ausstrahlung hat. Sie ist ein Naturtalent; sie hat, was man in Frankreich Photogénie nennt: Das kann man nicht lernen.“