Im christlichsozialen Kosmos

mRNA-Revolution

Eine wahre Jedi-Ritterin ist hingegen die Biochemikerin Katalin Karikó, deren Geschichte in der aktuellen Cover-Story festgehalten wird. Als eine Science Fiction-Geschichte ohne Fiction beschrieb Herausgeber Christian Rainer im profil-Talk den Text über die Pionierin der mRNA-Forschung, die Basis für die wirksamsten Corona-Impfstoffe ist.

Und wirklich, die Geschichte ist ein wissenschaftliches Helden-Epos, aber vollkommen zurecht: Als 1985 ihre Forschungsstelle an der ungarischen Universität Szeged gestrichen wurde, nahm Karikó eine neue an der Temple University in Philadelphia an. Bei der Ausreise in die USA durfte sie aber nur 100 Dollar mitnehmen – sie schmuggelte 1000 weitere über die Grenze, indem sie das Geld in den Teddybären ihrer Tochter einnähte.

Mittlerweile wird Karikó als Nobelpreis-Anwärterin gehandelt – und nennt ihre Forschungsergebnisse eine „universelle Plattform“ der Medizin. Die mRNA-Technologie ist nämlich nicht nur Grundlage der Corona-Vakzine, sondern kann vielseitigst eingesetzt werden – beispielsweise gegen Krebs, Allergien oder Autoimmunerkrankungen.