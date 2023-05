Anklage gegen Trump-Vertrauten Erik Prince? „Wurde nie kontaktiert“

Anfrage beim Milliardär

Eine Bestätigung seitens der Behörden, dass tatsächlich auch Prince selbst vor Gericht soll, gibt es bisher nicht. Staatsanwaltschaften und Gerichte halten sich mit Auskünften zu Namen von Beschuldigten oftmals sehr bedeckt. Aber was sagt Prince selbst dazu? profil fragte nach - und siehe da: Ein Sprecher des Milliardärs teilte mit, man kenne den Medienbericht, dem zufolge ein lokaler Beamter eine Art Klage gegen Prince eingeleitet habe. Prince habe die Klage, falls diese existiere, bisher nicht gesehen. Auch sei er von dem österreichischen Beamten zu keinem früheren Zeitpunkt kontaktiert worden. Man werde auf diesen PR-Gag reagieren, falls sich der Beamte dazu entscheide, die Klage ordnungsgemäß zuzustellen.



Da es nicht einfach ist, die spezielle Tonalität dieser Stellungnahme in der deutschen Übersetzung einzufangen, hier das englische Original: "We are aware of the news report that a local official in Austria has instituted some sort of lawsuit against Mr. Prince. Mr. Prince has not seen a copy of that lawsuit, if it exists, nor was he contacted by the Austrian official at any time previously. We will respond to this publicity stunt if and when the official chooses to properly serve Mr. Prince."